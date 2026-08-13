LPCV: Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A
今日LPCV汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点10.00和高点10.07进行交易。
关注Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
LPCV股票今天的价格是多少？
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票今天的定价为10.07。它在10.00 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.04，交易量达到13。LPCV的实时价格图表显示了这些更新。
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票是否支付股息？
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A目前的价值为10.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪LPCV走势。
如何购买LPCV股票？
您可以以10.07的当前价格购买Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票。订单通常设置在10.07或10.37附近，而13和0.40%显示市场活动。立即关注LPCV的实时图表更新。
如何投资LPCV股票？
投资Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A需要考虑年度范围9.88 - 10.07和当前价格10.07。许多人在以10.07或10.37下订单之前，会比较0.70%和。实时查看LPCV价格图表，了解每日变化。
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A的最高价格是10.07。在9.88 - 10.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A的绩效。
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票的最低价格是多少？
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A（LPCV）的最低价格为9.88。将其与当前的10.07和9.88 - 10.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LPCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LPCV股票是什么时候拆分的？
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.04和1.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.04
- 开盘价
- 10.03
- 卖价
- 10.07
- 买价
- 10.37
- 最低价
- 10.00
- 最高价
- 10.07
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 0.70%
- 6个月变化
- 1.41%
- 年变化
- 1.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%