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LPCV: Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A

10.07 USD 0.03 (0.30%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LPCV汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点10.00和高点10.07进行交易。

关注Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LPCV股票今天的价格是多少？

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票今天的定价为10.07。它在10.00 - 10.07范围内交易，昨天的收盘价为10.04，交易量达到13。LPCV的实时价格图表显示了这些更新。

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票是否支付股息？

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A目前的价值为10.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.21%和USD。实时查看图表以跟踪LPCV走势。

如何购买LPCV股票？

您可以以10.07的当前价格购买Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票。订单通常设置在10.07或10.37附近，而13和0.40%显示市场活动。立即关注LPCV的实时图表更新。

如何投资LPCV股票？

投资Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A需要考虑年度范围9.88 - 10.07和当前价格10.07。许多人在以10.07或10.37下订单之前，会比较0.70%和。实时查看LPCV价格图表，了解每日变化。

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A的最高价格是10.07。在9.88 - 10.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A的绩效。

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A股票的最低价格是多少？

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A（LPCV）的最低价格为9.88。将其与当前的10.07和9.88 - 10.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LPCV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LPCV股票是什么时候拆分的？

Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.04和1.21%中可见。

日范围
10.00 10.07
年范围
9.88 10.07
前一天收盘价
10.04
开盘价
10.03
卖价
10.07
买价
10.37
最低价
10.00
最高价
10.07
交易量
13
日变化
0.30%
月变化
0.70%
6个月变化
1.41%
年变化
1.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%