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LOWV: AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF

84.55 USD 0.05 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LOWV за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.55, а максимальная — 84.61.

Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOWV сегодня?

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) сегодня оценивается на уровне 84.55. Инструмент торгуется в пределах 84.55 - 84.61, вчерашнее закрытие составило 84.60, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOWV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF?

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF в настоящее время оценивается в 84.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.62% и USD. Отслеживайте движения LOWV на графике в реальном времени.

Как купить акции LOWV?

Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) по текущей цене 84.55. Ордера обычно размещаются около 84.55 или 84.85, тогда как 5 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOWV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOWV?

Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF предполагает учет годового диапазона 71.99 - 84.72 и текущей цены 84.55. Многие сравнивают 1.81% и 8.26% перед размещением ордеров на 84.55 или 84.85. Изучайте ежедневные изменения цены LOWV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF?

Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) за последний год составила 84.72. Акции заметно колебались в пределах 71.99 - 84.72, сравнение с 84.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF?

Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) за год составила 71.99. Сравнение с текущими 84.55 и 71.99 - 84.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOWV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOWV?

В прошлом AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 84.60 и 9.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.55 84.61
Годовой диапазон
71.99 84.72
Предыдущее закрытие
84.60
Open
84.56
Bid
84.55
Ask
84.85
Low
84.55
High
84.61
Объем
5
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
8.26%
Годовое изменение
9.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%