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LOWV: AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF

84.32 USD 0.23 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LOWV汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点84.32和高点84.33进行交易。

关注AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOWV新闻

常见问题解答

LOWV股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF股票今天的定价为84.32。它在84.32 - 84.33范围内交易，昨天的收盘价为84.55，交易量达到2。LOWV的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF目前的价值为84.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.32%和USD。实时查看图表以跟踪LOWV走势。

如何购买LOWV股票？

您可以以84.32的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF股票。订单通常设置在84.32或84.62附近，而2和-0.01%显示市场活动。立即关注LOWV的实时图表更新。

如何投资LOWV股票？

投资AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF需要考虑年度范围71.99 - 84.72和当前价格84.32。许多人在以84.32或84.62下订单之前，会比较1.53%和。实时查看LOWV价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF的最高价格是84.72。在71.99 - 84.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF（LOWV）的最低价格为71.99。将其与当前的84.32和71.99 - 84.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOWV股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc AB US Low Volatility Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、84.55和9.32%中可见。

日范围
84.32 84.33
年范围
71.99 84.72
前一天收盘价
84.55
开盘价
84.33
卖价
84.32
买价
84.62
最低价
84.32
最高价
84.33
交易量
2
日变化
-0.27%
月变化
1.53%
6个月变化
7.96%
年变化
9.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%