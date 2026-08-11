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LNKS: Linkers Industries Ltd
Курс LNKS за сегодня изменился на 3.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.98, а максимальная — 1.10.
Следите за динамикой Linkers Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LNKS сегодня?
Linkers Industries Ltd (LNKS) сегодня оценивается на уровне 1.06. Инструмент торгуется в пределах 0.98 - 1.10, вчерашнее закрытие составило 1.02, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNKS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Linkers Industries Ltd?
Linkers Industries Ltd в настоящее время оценивается в 1.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.11% и USD. Отслеживайте движения LNKS на графике в реальном времени.
Как купить акции LNKS?
Вы можете купить акции Linkers Industries Ltd (LNKS) по текущей цене 1.06. Ордера обычно размещаются около 1.06 или 1.36, тогда как 141 и 6.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNKS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LNKS?
Инвестирование в Linkers Industries Ltd предполагает учет годового диапазона 0.01 - 3.55 и текущей цены 1.06. Многие сравнивают 1.92% и -8.62% перед размещением ордеров на 1.06 или 1.36. Изучайте ежедневные изменения цены LNKS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Linkers Industries Ltd?
Самая высокая цена Linkers Industries Ltd (LNKS) за последний год составила 3.55. Акции заметно колебались в пределах 0.01 - 3.55, сравнение с 1.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Linkers Industries Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Linkers Industries Ltd?
Самая низкая цена Linkers Industries Ltd (LNKS) за год составила 0.01. Сравнение с текущими 1.06 и 0.01 - 3.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNKS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LNKS?
В прошлом Linkers Industries Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.02 и -13.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.02
- Open
- 1.00
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Low
- 0.98
- High
- 1.10
- Объем
- 141
- Дневное изменение
- 3.92%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- -8.62%
- Годовое изменение
- -13.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%