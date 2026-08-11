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LNKS: Linkers Industries Ltd

1.06 USD 0.04 (3.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LNKS за сегодня изменился на 3.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.98, а максимальная — 1.10.

Следите за динамикой Linkers Industries Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LNKS сегодня?

Linkers Industries Ltd (LNKS) сегодня оценивается на уровне 1.06. Инструмент торгуется в пределах 0.98 - 1.10, вчерашнее закрытие составило 1.02, а торговый объем достиг 141. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LNKS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Linkers Industries Ltd?

Linkers Industries Ltd в настоящее время оценивается в 1.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -13.11% и USD. Отслеживайте движения LNKS на графике в реальном времени.

Как купить акции LNKS?

Вы можете купить акции Linkers Industries Ltd (LNKS) по текущей цене 1.06. Ордера обычно размещаются около 1.06 или 1.36, тогда как 141 и 6.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LNKS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LNKS?

Инвестирование в Linkers Industries Ltd предполагает учет годового диапазона 0.01 - 3.55 и текущей цены 1.06. Многие сравнивают 1.92% и -8.62% перед размещением ордеров на 1.06 или 1.36. Изучайте ежедневные изменения цены LNKS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Linkers Industries Ltd?

Самая высокая цена Linkers Industries Ltd (LNKS) за последний год составила 3.55. Акции заметно колебались в пределах 0.01 - 3.55, сравнение с 1.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Linkers Industries Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Linkers Industries Ltd?

Самая низкая цена Linkers Industries Ltd (LNKS) за год составила 0.01. Сравнение с текущими 1.06 и 0.01 - 3.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LNKS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LNKS?

В прошлом Linkers Industries Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.02 и -13.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.98 1.10
Годовой диапазон
0.01 3.55
Предыдущее закрытие
1.02
Open
1.00
Bid
1.06
Ask
1.36
Low
0.98
High
1.10
Объем
141
Дневное изменение
3.92%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
-8.62%
Годовое изменение
-13.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%