LNKS: Linkers Industries Ltd
今日LNKS汇率已更改5.66%。当日，交易品种以低点1.05和高点1.16进行交易。
关注Linkers Industries Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LNKS股票今天的价格是多少？
Linkers Industries Ltd股票今天的定价为1.12。它在1.05 - 1.16范围内交易，昨天的收盘价为1.06，交易量达到174。LNKS的实时价格图表显示了这些更新。
Linkers Industries Ltd股票是否支付股息？
Linkers Industries Ltd目前的价值为1.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.20%和USD。实时查看图表以跟踪LNKS走势。
如何购买LNKS股票？
您可以以1.12的当前价格购买Linkers Industries Ltd股票。订单通常设置在1.12或1.42附近，而174和2.75%显示市场活动。立即关注LNKS的实时图表更新。
如何投资LNKS股票？
投资Linkers Industries Ltd需要考虑年度范围0.01 - 3.55和当前价格1.12。许多人在以1.12或1.42下订单之前，会比较7.69%和。实时查看LNKS价格图表，了解每日变化。
Linkers Industries Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Linkers Industries Ltd的最高价格是3.55。在0.01 - 3.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Linkers Industries Ltd的绩效。
Linkers Industries Ltd股票的最低价格是多少？
Linkers Industries Ltd（LNKS）的最低价格为0.01。将其与当前的1.12和0.01 - 3.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNKS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LNKS股票是什么时候拆分的？
Linkers Industries Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.06和-8.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.06
- 开盘价
- 1.09
- 卖价
- 1.12
- 买价
- 1.42
- 最低价
- 1.05
- 最高价
- 1.16
- 交易量
- 174
- 日变化
- 5.66%
- 月变化
- 7.69%
- 6个月变化
- -3.45%
- 年变化
- -8.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%