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LNKS: Linkers Industries Ltd

1.12 USD 0.06 (5.66%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LNKS汇率已更改5.66%。当日，交易品种以低点1.05和高点1.16进行交易。

关注Linkers Industries Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

LNKS股票今天的价格是多少？

Linkers Industries Ltd股票今天的定价为1.12。它在1.05 - 1.16范围内交易，昨天的收盘价为1.06，交易量达到174。LNKS的实时价格图表显示了这些更新。

Linkers Industries Ltd股票是否支付股息？

Linkers Industries Ltd目前的价值为1.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.20%和USD。实时查看图表以跟踪LNKS走势。

如何购买LNKS股票？

您可以以1.12的当前价格购买Linkers Industries Ltd股票。订单通常设置在1.12或1.42附近，而174和2.75%显示市场活动。立即关注LNKS的实时图表更新。

如何投资LNKS股票？

投资Linkers Industries Ltd需要考虑年度范围0.01 - 3.55和当前价格1.12。许多人在以1.12或1.42下订单之前，会比较7.69%和。实时查看LNKS价格图表，了解每日变化。

Linkers Industries Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Linkers Industries Ltd的最高价格是3.55。在0.01 - 3.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Linkers Industries Ltd的绩效。

Linkers Industries Ltd股票的最低价格是多少？

Linkers Industries Ltd（LNKS）的最低价格为0.01。将其与当前的1.12和0.01 - 3.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LNKS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LNKS股票是什么时候拆分的？

Linkers Industries Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.06和-8.20%中可见。

日范围
1.05 1.16
年范围
0.01 3.55
前一天收盘价
1.06
开盘价
1.09
卖价
1.12
买价
1.42
最低价
1.05
最高价
1.16
交易量
174
日变化
5.66%
月变化
7.69%
6个月变化
-3.45%
年变化
-8.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%