Курс LMTL за сегодня изменился на 5.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.39, а максимальная — 42.16.

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