Курс LICN за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.59, а максимальная — 4.99.

Следите за динамикой Lichen China Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.