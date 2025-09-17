Валюты / LICN
LICN: Lichen China Limited - Class A
4.86 USD 0.10 (2.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LICN за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.59, а максимальная — 4.99.
Следите за динамикой Lichen China Limited - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.59 4.99
Годовой диапазон
2.60 462.00
- Предыдущее закрытие
- 4.76
- Open
- 4.76
- Bid
- 4.86
- Ask
- 5.16
- Low
- 4.59
- High
- 4.99
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- 8.00%
- 6-месячное изменение
- 25.91%
- Годовое изменение
- -98.69%
