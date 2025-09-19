Währungen / LICN
LICN: Lichen China Limited - Class A
5.17 USD 0.45 (9.53%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LICN hat sich für heute um 9.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.62 bis zu einem Hoch von 5.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lichen China Limited - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.62 5.60
Jahresspanne
2.60 462.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.72
- Eröffnung
- 4.68
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Tief
- 4.62
- Hoch
- 5.60
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- 9.53%
- Monatsänderung
- 14.89%
- 6-Monatsänderung
- 33.94%
- Jahresänderung
- -98.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K