시세섹션
통화 / LICN
주식로 돌아가기

LICN: Lichen China Limited - Class A

4.75 USD 0.03 (0.64%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

LICN 환율이 오늘 0.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.62이고 고가는 5.60이었습니다.

Lichen China Limited - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
4.62 5.60
년간 변동
2.60 462.00
이전 종가
4.72
시가
4.68
Bid
4.75
Ask
5.05
저가
4.62
고가
5.60
볼륨
147
일일 변동
0.64%
월 변동
5.56%
6개월 변동
23.06%
년간 변동율
-98.72%
20 9월, 토요일