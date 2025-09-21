QuotazioniSezioni
Valute / LICN
Tornare a Azioni

LICN: Lichen China Limited - Class A

4.75 USD 0.03 (0.64%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LICN ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.62 e ad un massimo di 5.60.

Segui le dinamiche di Lichen China Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
4.62 5.60
Intervallo Annuale
2.60 462.00
Chiusura Precedente
4.72
Apertura
4.68
Bid
4.75
Ask
5.05
Minimo
4.62
Massimo
5.60
Volume
147
Variazione giornaliera
0.64%
Variazione Mensile
5.56%
Variazione Semestrale
23.06%
Variazione Annuale
-98.72%
21 settembre, domenica