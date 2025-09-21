Valute / LICN
LICN: Lichen China Limited - Class A
4.75 USD 0.03 (0.64%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LICN ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.62 e ad un massimo di 5.60.
Segui le dinamiche di Lichen China Limited - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.62 5.60
Intervallo Annuale
2.60 462.00
- Chiusura Precedente
- 4.72
- Apertura
- 4.68
- Bid
- 4.75
- Ask
- 5.05
- Minimo
- 4.62
- Massimo
- 5.60
- Volume
- 147
- Variazione giornaliera
- 0.64%
- Variazione Mensile
- 5.56%
- Variazione Semestrale
- 23.06%
- Variazione Annuale
- -98.72%
21 settembre, domenica