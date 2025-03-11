Валюты / LFMDP
LFMDP: LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto
24.00 USD 0.20 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LFMDP за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.98, а максимальная — 24.00.
Следите за динамикой LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.98 24.00
Годовой диапазон
21.14 26.99
- Предыдущее закрытие
- 23.80
- Open
- 23.98
- Bid
- 24.00
- Ask
- 24.30
- Low
- 23.98
- High
- 24.00
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- 2.87%
- 6-месячное изменение
- -5.88%
- Годовое изменение
- 5.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.