LFMDP: LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto

24.00 USD 0.20 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LFMDP за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.98, а максимальная — 24.00.

Следите за динамикой LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LFMDP

Дневной диапазон
23.98 24.00
Годовой диапазон
21.14 26.99
Предыдущее закрытие
23.80
Open
23.98
Bid
24.00
Ask
24.30
Low
23.98
High
24.00
Объем
3
Дневное изменение
0.84%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
-5.88%
Годовое изменение
5.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.