LFMDP: LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto
24.00 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LFMDP hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.00 bis zu einem Hoch von 24.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.00 24.00
Jahresspanne
21.14 26.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.00
- Eröffnung
- 24.00
- Bid
- 24.00
- Ask
- 24.30
- Tief
- 24.00
- Hoch
- 24.00
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.87%
- 6-Monatsänderung
- -5.88%
- Jahresänderung
- 5.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K