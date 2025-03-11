CotationsSections
Devises / LFMDP
Retour à Actions

LFMDP: LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto

23.90 USD 0.10 (0.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LFMDP a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.90 et à un maximum de 23.90.

Suivez la dynamique LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LFMDP Nouvelles

Range quotidien
23.90 23.90
Range Annuel
21.14 26.99
Clôture Précédente
24.00
Ouverture
23.90
Bid
23.90
Ask
24.20
Plus Bas
23.90
Plus Haut
23.90
Volume
1
Changement quotidien
-0.42%
Changement Mensuel
2.44%
Changement à 6 Mois
-6.27%
Changement Annuel
5.05%
20 septembre, samedi