LFMDP: LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto
23.90 USD 0.10 (0.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LFMDP ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.90 e ad un massimo di 23.90.
Segui le dinamiche di LifeMD Inc - 8.875% Series A Cumulative Perpetual Preferred Sto. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
23.90 23.90
Intervallo Annuale
21.14 26.99
- Chiusura Precedente
- 24.00
- Apertura
- 23.90
- Bid
- 23.90
- Ask
- 24.20
- Minimo
- 23.90
- Massimo
- 23.90
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- 2.44%
- Variazione Semestrale
- -6.27%
- Variazione Annuale
- 5.05%
20 settembre, sabato