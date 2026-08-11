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LFAC: Leapfrog Acquisition Corporation - Class A
Курс LFAC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой Leapfrog Acquisition Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LFAC сегодня?
Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.05, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leapfrog Acquisition Corporation - Class A?
Leapfrog Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения LFAC на графике в реальном времени.
Как купить акции LFAC?
Вы можете купить акции Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LFAC?
Инвестирование в Leapfrog Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 9.53 - 10.05 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают -0.20% и 4.48% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены LFAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Leapfrog Acquisition Corporation - Class A?
Самая высокая цена Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.53 - 10.05, сравнение с 10.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leapfrog Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Leapfrog Acquisition Corporation - Class A?
Самая низкая цена Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) за год составила 9.53. Сравнение с текущими 10.03 и 9.53 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LFAC?
В прошлом Leapfrog Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.05 и 0.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.05
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.03
- Ask
- 10.33
- Low
- 10.03
- High
- 10.03
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 4.48%
- Годовое изменение
- 0.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%