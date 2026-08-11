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LFAC: Leapfrog Acquisition Corporation - Class A

10.03 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LFAC за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой Leapfrog Acquisition Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LFAC сегодня?

Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.05, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Leapfrog Acquisition Corporation - Class A?

Leapfrog Acquisition Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.80% и USD. Отслеживайте движения LFAC на графике в реальном времени.

Как купить акции LFAC?

Вы можете купить акции Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LFAC?

Инвестирование в Leapfrog Acquisition Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 9.53 - 10.05 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают -0.20% и 4.48% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены LFAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Leapfrog Acquisition Corporation - Class A?

Самая высокая цена Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) за последний год составила 10.05. Акции заметно колебались в пределах 9.53 - 10.05, сравнение с 10.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Leapfrog Acquisition Corporation - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Leapfrog Acquisition Corporation - Class A?

Самая низкая цена Leapfrog Acquisition Corporation - Class A (LFAC) за год составила 9.53. Сравнение с текущими 10.03 и 9.53 - 10.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LFAC?

В прошлом Leapfrog Acquisition Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.05 и 0.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.03 10.03
Годовой диапазон
9.53 10.05
Предыдущее закрытие
10.05
Open
10.03
Bid
10.03
Ask
10.33
Low
10.03
High
10.03
Объем
2
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
4.48%
Годовое изменение
0.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%