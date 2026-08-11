КотировкиРазделы
Валюты / LDRI
Назад в Рынок акций США

LDRI: iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

25.00 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDRI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 25.00.

Следите за динамикой iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDRI сегодня?

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) сегодня оценивается на уровне 25.00. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 25.00, вчерашнее закрытие составило 24.96, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF?

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF в настоящее время оценивается в 25.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.19% и USD. Отслеживайте движения LDRI на графике в реальном времени.

Как купить акции LDRI?

Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) по текущей цене 25.00. Ордера обычно размещаются около 25.00 или 25.30, тогда как 13 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDRI?

Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.81 - 25.71 и текущей цены 25.00. Многие сравнивают 0.24% и -1.85% перед размещением ордеров на 25.00 или 25.30. Изучайте ежедневные изменения цены LDRI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF?

Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 25.71, сравнение с 24.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF?

Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 25.00 и 24.81 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDRI?

В прошлом iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.96 и -1.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.99 25.00
Годовой диапазон
24.81 25.71
Предыдущее закрытие
24.96
Open
24.99
Bid
25.00
Ask
25.30
Low
24.99
High
25.00
Объем
13
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
-1.85%
Годовое изменение
-1.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%