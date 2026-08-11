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LDRI: iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
Курс LDRI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LDRI сегодня?
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) сегодня оценивается на уровне 25.00. Инструмент торгуется в пределах 24.99 - 25.00, вчерашнее закрытие составило 24.96, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF?
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF в настоящее время оценивается в 25.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.19% и USD. Отслеживайте движения LDRI на графике в реальном времени.
Как купить акции LDRI?
Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) по текущей цене 25.00. Ордера обычно размещаются около 25.00 или 25.30, тогда как 13 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LDRI?
Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.81 - 25.71 и текущей цены 25.00. Многие сравнивают 0.24% и -1.85% перед размещением ордеров на 25.00 или 25.30. Изучайте ежедневные изменения цены LDRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF?
Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 24.81 - 25.71, сравнение с 24.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF?
Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) за год составила 24.81. Сравнение с текущими 25.00 и 24.81 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LDRI?
В прошлом iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.96 и -1.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.96
- Open
- 24.99
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Low
- 24.99
- High
- 25.00
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.24%
- 6-месячное изменение
- -1.85%
- Годовое изменение
- -1.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%