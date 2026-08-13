LDRI股票今天的价格是多少？ iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票今天的定价为24.98。它在24.98 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为25.00，交易量达到13。LDRI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.26%和USD。实时查看图表以跟踪LDRI走势。

如何购买LDRI股票？ 您可以以24.98的当前价格购买iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而13和-0.04%显示市场活动。立即关注LDRI的实时图表更新。

如何投资LDRI股票？ 投资iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF需要考虑年度范围24.81 - 25.71和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.16%和。实时查看LDRI价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF的最高价格是25.71。在24.81 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF的绩效。

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF（LDRI）的最低价格为24.81。将其与当前的24.98和24.81 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。