LDRI: iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
今日LDRI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点24.98和高点24.99进行交易。
关注iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LDRI股票今天的价格是多少？
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票今天的定价为24.98。它在24.98 - 24.99范围内交易，昨天的收盘价为25.00，交易量达到13。LDRI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF目前的价值为24.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.26%和USD。实时查看图表以跟踪LDRI走势。
如何购买LDRI股票？
您可以以24.98的当前价格购买iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票。订单通常设置在24.98或25.28附近，而13和-0.04%显示市场活动。立即关注LDRI的实时图表更新。
如何投资LDRI股票？
投资iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF需要考虑年度范围24.81 - 25.71和当前价格24.98。许多人在以24.98或25.28下订单之前，会比较0.16%和。实时查看LDRI价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF的最高价格是25.71。在24.81 - 25.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF的绩效。
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF（LDRI）的最低价格为24.81。将其与当前的24.98和24.81 - 25.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LDRI股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.00和-1.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.00
- 开盘价
- 24.99
- 卖价
- 24.98
- 买价
- 25.28
- 最低价
- 24.98
- 最高价
- 24.99
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -1.92%
- 年变化
- -1.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%