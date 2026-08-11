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LDRH: iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
Курс LDRH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.52.
Следите за динамикой iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LDRH сегодня?
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) сегодня оценивается на уровне 24.51. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.52, вчерашнее закрытие составило 24.51, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF?
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF в настоящее время оценивается в 24.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.53% и USD. Отслеживайте движения LDRH на графике в реальном времени.
Как купить акции LDRH?
Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) по текущей цене 24.51. Ордера обычно размещаются около 24.51 или 24.81, тогда как 35 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LDRH?
Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.39 - 24.94 и текущей цены 24.51. Многие сравнивают -0.16% и -1.57% перед размещением ордеров на 24.51 или 24.81. Изучайте ежедневные изменения цены LDRH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF?
Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) за последний год составила 24.94. Акции заметно колебались в пределах 24.39 - 24.94, сравнение с 24.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF?
Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) за год составила 24.39. Сравнение с текущими 24.51 и 24.39 - 24.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LDRH?
В прошлом iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.51 и -1.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.51
- Open
- 24.48
- Bid
- 24.51
- Ask
- 24.81
- Low
- 24.47
- High
- 24.52
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- -1.57%
- Годовое изменение
- -1.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%