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LDRH: iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

24.51 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDRH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.47, а максимальная — 24.52.

Следите за динамикой iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDRH сегодня?

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) сегодня оценивается на уровне 24.51. Инструмент торгуется в пределах 24.47 - 24.52, вчерашнее закрытие составило 24.51, а торговый объем достиг 35. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDRH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF?

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF в настоящее время оценивается в 24.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.53% и USD. Отслеживайте движения LDRH на графике в реальном времени.

Как купить акции LDRH?

Вы можете купить акции iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) по текущей цене 24.51. Ордера обычно размещаются около 24.51 или 24.81, тогда как 35 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDRH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDRH?

Инвестирование в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF предполагает учет годового диапазона 24.39 - 24.94 и текущей цены 24.51. Многие сравнивают -0.16% и -1.57% перед размещением ордеров на 24.51 или 24.81. Изучайте ежедневные изменения цены LDRH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF?

Самая высокая цена iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) за последний год составила 24.94. Акции заметно колебались в пределах 24.39 - 24.94, сравнение с 24.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF?

Самая низкая цена iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) за год составила 24.39. Сравнение с текущими 24.51 и 24.39 - 24.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDRH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDRH?

В прошлом iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.51 и -1.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.47 24.52
Годовой диапазон
24.39 24.94
Предыдущее закрытие
24.51
Open
24.48
Bid
24.51
Ask
24.81
Low
24.47
High
24.52
Объем
35
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
-1.57%
Годовое изменение
-1.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%