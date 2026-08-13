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LDRH: iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

24.47 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LDRH汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点24.47和高点24.54进行交易。

关注iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LDRH股票今天的价格是多少？

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票今天的定价为24.47。它在24.47 - 24.54范围内交易，昨天的收盘价为24.51，交易量达到13。LDRH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF目前的价值为24.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.69%和USD。实时查看图表以跟踪LDRH走势。

如何购买LDRH股票？

您可以以24.47的当前价格购买iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票。订单通常设置在24.47或24.77附近，而13和-0.08%显示市场活动。立即关注LDRH的实时图表更新。

如何投资LDRH股票？

投资iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF需要考虑年度范围24.39 - 24.94和当前价格24.47。许多人在以24.47或24.77下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看LDRH价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF的最高价格是24.94。在24.39 - 24.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF的绩效。

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF（LDRH）的最低价格为24.39。将其与当前的24.47和24.39 - 24.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LDRH股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.51和-1.69%中可见。

日范围
24.47 24.54
年范围
24.39 24.94
前一天收盘价
24.51
开盘价
24.49
卖价
24.47
买价
24.77
最低价
24.47
最高价
24.54
交易量
13
日变化
-0.16%
月变化
-0.33%
6个月变化
-1.73%
年变化
-1.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%