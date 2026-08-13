LDRH: iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
今日LDRH汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点24.47和高点24.54进行交易。
关注iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LDRH股票今天的价格是多少？
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票今天的定价为24.47。它在24.47 - 24.54范围内交易，昨天的收盘价为24.51，交易量达到13。LDRH的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF目前的价值为24.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.69%和USD。实时查看图表以跟踪LDRH走势。
如何购买LDRH股票？
您可以以24.47的当前价格购买iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票。订单通常设置在24.47或24.77附近，而13和-0.08%显示市场活动。立即关注LDRH的实时图表更新。
如何投资LDRH股票？
投资iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF需要考虑年度范围24.39 - 24.94和当前价格24.47。许多人在以24.47或24.77下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看LDRH价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF的最高价格是24.94。在24.39 - 24.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF的绩效。
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF（LDRH）的最低价格为24.39。将其与当前的24.47和24.39 - 24.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDRH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LDRH股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.51和-1.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.51
- 开盘价
- 24.49
- 卖价
- 24.47
- 买价
- 24.77
- 最低价
- 24.47
- 最高价
- 24.54
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- -0.33%
- 6个月变化
- -1.73%
- 年变化
- -1.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%