Курс LACG за сегодня изменился на -9.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.84, а максимальная — 2.99.

Следите за динамикой Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.