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LACG: Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF

2.85 USD 0.29 (9.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LACG汇率已更改-9.24%。当日，交易品种以低点2.84和高点2.99进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LACG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF股票今天的定价为2.85。它在2.84 - 2.99范围内交易，昨天的收盘价为3.14，交易量达到19。LACG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF目前的价值为2.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-80.19%和USD。实时查看图表以跟踪LACG走势。

如何购买LACG股票？

您可以以2.85的当前价格购买Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF股票。订单通常设置在2.85或3.15附近，而19和-3.72%显示市场活动。立即关注LACG的实时图表更新。

如何投资LACG股票？

投资Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF需要考虑年度范围2.84 - 26.22和当前价格2.85。许多人在以2.85或3.15下订单之前，会比较-49.82%和。实时查看LACG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF的最高价格是26.22。在2.84 - 26.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF（LACG）的最低价格为2.84。将其与当前的2.85和2.84 - 26.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LACG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LACG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.14和-80.19%中可见。

日范围
2.84 2.99
年范围
2.84 26.22
前一天收盘价
3.14
开盘价
2.96
卖价
2.85
买价
3.15
最低价
2.84
最高价
2.99
交易量
19
日变化
-9.24%
月变化
-49.82%
6个月变化
-77.87%
年变化
-80.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%