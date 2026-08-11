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KUST: Kustom Entertainment Inc
Курс KUST за сегодня изменился на -9.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.23.
Следите за динамикой Kustom Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KUST сегодня?
Kustom Entertainment Inc (KUST) сегодня оценивается на уровне 1.09. Инструмент торгуется в пределах 1.09 - 1.23, вчерашнее закрытие составило 1.21, а торговый объем достиг 613. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KUST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kustom Entertainment Inc?
Kustom Entertainment Inc в настоящее время оценивается в 1.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.92% и USD. Отслеживайте движения KUST на графике в реальном времени.
Как купить акции KUST?
Вы можете купить акции Kustom Entertainment Inc (KUST) по текущей цене 1.09. Ордера обычно размещаются около 1.09 или 1.39, тогда как 613 и -10.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KUST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KUST?
Инвестирование в Kustom Entertainment Inc предполагает учет годового диапазона 0.49 - 4.48 и текущей цены 1.09. Многие сравнивают -7.63% и -2.68% перед размещением ордеров на 1.09 или 1.39. Изучайте ежедневные изменения цены KUST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kustom Entertainment Inc?
Самая высокая цена Kustom Entertainment Inc (KUST) за последний год составила 4.48. Акции заметно колебались в пределах 0.49 - 4.48, сравнение с 1.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kustom Entertainment Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kustom Entertainment Inc?
Самая низкая цена Kustom Entertainment Inc (KUST) за год составила 0.49. Сравнение с текущими 1.09 и 0.49 - 4.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KUST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KUST?
В прошлом Kustom Entertainment Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.21 и -57.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.21
- Open
- 1.22
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.09
- High
- 1.23
- Объем
- 613
- Дневное изменение
- -9.92%
- Месячное изменение
- -7.63%
- 6-месячное изменение
- -2.68%
- Годовое изменение
- -57.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%