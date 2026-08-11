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KUST: Kustom Entertainment Inc

1.09 USD 0.12 (9.92%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KUST за сегодня изменился на -9.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.09, а максимальная — 1.23.

Следите за динамикой Kustom Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KUST сегодня?

Kustom Entertainment Inc (KUST) сегодня оценивается на уровне 1.09. Инструмент торгуется в пределах 1.09 - 1.23, вчерашнее закрытие составило 1.21, а торговый объем достиг 613. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KUST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kustom Entertainment Inc?

Kustom Entertainment Inc в настоящее время оценивается в 1.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -57.92% и USD. Отслеживайте движения KUST на графике в реальном времени.

Как купить акции KUST?

Вы можете купить акции Kustom Entertainment Inc (KUST) по текущей цене 1.09. Ордера обычно размещаются около 1.09 или 1.39, тогда как 613 и -10.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KUST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KUST?

Инвестирование в Kustom Entertainment Inc предполагает учет годового диапазона 0.49 - 4.48 и текущей цены 1.09. Многие сравнивают -7.63% и -2.68% перед размещением ордеров на 1.09 или 1.39. Изучайте ежедневные изменения цены KUST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kustom Entertainment Inc?

Самая высокая цена Kustom Entertainment Inc (KUST) за последний год составила 4.48. Акции заметно колебались в пределах 0.49 - 4.48, сравнение с 1.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kustom Entertainment Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kustom Entertainment Inc?

Самая низкая цена Kustom Entertainment Inc (KUST) за год составила 0.49. Сравнение с текущими 1.09 и 0.49 - 4.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KUST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KUST?

В прошлом Kustom Entertainment Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.21 и -57.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.09 1.23
Годовой диапазон
0.49 4.48
Предыдущее закрытие
1.21
Open
1.22
Bid
1.09
Ask
1.39
Low
1.09
High
1.23
Объем
613
Дневное изменение
-9.92%
Месячное изменение
-7.63%
6-месячное изменение
-2.68%
Годовое изменение
-57.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%