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KUST: Kustom Entertainment Inc

1.33 USD 0.24 (22.02%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KUST汇率已更改22.02%。当日，交易品种以低点1.11和高点1.35进行交易。

关注Kustom Entertainment Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

KUST股票今天的价格是多少？

Kustom Entertainment Inc股票今天的定价为1.33。它在1.11 - 1.35范围内交易，昨天的收盘价为1.09，交易量达到1539。KUST的实时价格图表显示了这些更新。

Kustom Entertainment Inc股票是否支付股息？

Kustom Entertainment Inc目前的价值为1.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-48.65%和USD。实时查看图表以跟踪KUST走势。

如何购买KUST股票？

您可以以1.33的当前价格购买Kustom Entertainment Inc股票。订单通常设置在1.33或1.63附近，而1539和19.82%显示市场活动。立即关注KUST的实时图表更新。

如何投资KUST股票？

投资Kustom Entertainment Inc需要考虑年度范围0.49 - 4.48和当前价格1.33。许多人在以1.33或1.63下订单之前，会比较12.71%和。实时查看KUST价格图表，了解每日变化。

Kustom Entertainment Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kustom Entertainment Inc的最高价格是4.48。在0.49 - 4.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kustom Entertainment Inc的绩效。

Kustom Entertainment Inc股票的最低价格是多少？

Kustom Entertainment Inc（KUST）的最低价格为0.49。将其与当前的1.33和0.49 - 4.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KUST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KUST股票是什么时候拆分的？

Kustom Entertainment Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.09和-48.65%中可见。

日范围
1.11 1.35
年范围
0.49 4.48
前一天收盘价
1.09
开盘价
1.11
卖价
1.33
买价
1.63
最低价
1.11
最高价
1.35
交易量
1.539 K
日变化
22.02%
月变化
12.71%
6个月变化
18.75%
年变化
-48.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%