Курс KTUP за сегодня изменился на 5.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.32, а максимальная — 9.50.

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