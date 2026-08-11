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KTUP: T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF
Курс KTUP за сегодня изменился на 5.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.32, а максимальная — 9.50.
Следите за динамикой T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KTUP сегодня?
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) сегодня оценивается на уровне 9.28. Инструмент торгуется в пределах 8.32 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 8.83, а торговый объем достиг 397. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KTUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF?
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 9.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -64.02% и USD. Отслеживайте движения KTUP на графике в реальном времени.
Как купить акции KTUP?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) по текущей цене 9.28. Ордера обычно размещаются около 9.28 или 9.58, тогда как 397 и 4.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KTUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KTUP?
Инвестирование в T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 4.58 - 67.57 и текущей цены 9.28. Многие сравнивают 78.46% и -66.98% перед размещением ордеров на 9.28 или 9.58. Изучайте ежедневные изменения цены KTUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) за последний год составила 67.57. Акции заметно колебались в пределах 4.58 - 67.57, сравнение с 8.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) за год составила 4.58. Сравнение с текущими 9.28 и 4.58 - 67.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KTUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KTUP?
В прошлом T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.83 и -64.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.83
- Open
- 8.92
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Low
- 8.32
- High
- 9.50
- Объем
- 397
- Дневное изменение
- 5.10%
- Месячное изменение
- 78.46%
- 6-месячное изменение
- -66.98%
- Годовое изменение
- -64.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%