КотировкиРазделы
Валюты / KTUP
Назад в Рынок акций США

KTUP: T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF

9.28 USD 0.45 (5.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KTUP за сегодня изменился на 5.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.32, а максимальная — 9.50.

Следите за динамикой T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KTUP сегодня?

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) сегодня оценивается на уровне 9.28. Инструмент торгуется в пределах 8.32 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 8.83, а торговый объем достиг 397. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KTUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF?

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 9.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -64.02% и USD. Отслеживайте движения KTUP на графике в реальном времени.

Как купить акции KTUP?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) по текущей цене 9.28. Ордера обычно размещаются около 9.28 или 9.58, тогда как 397 и 4.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KTUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KTUP?

Инвестирование в T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 4.58 - 67.57 и текущей цены 9.28. Многие сравнивают 78.46% и -66.98% перед размещением ордеров на 9.28 или 9.58. Изучайте ежедневные изменения цены KTUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) за последний год составила 67.57. Акции заметно колебались в пределах 4.58 - 67.57, сравнение с 8.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) за год составила 4.58. Сравнение с текущими 9.28 и 4.58 - 67.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KTUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KTUP?

В прошлом T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.83 и -64.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.32 9.50
Годовой диапазон
4.58 67.57
Предыдущее закрытие
8.83
Open
8.92
Bid
9.28
Ask
9.58
Low
8.32
High
9.50
Объем
397
Дневное изменение
5.10%
Месячное изменение
78.46%
6-месячное изменение
-66.98%
Годовое изменение
-64.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%