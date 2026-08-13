KTUP股票今天的价格是多少？ T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票今天的定价为9.68。它在9.00 - 9.71范围内交易，昨天的收盘价为9.28，交易量达到213。KTUP的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF目前的价值为9.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.47%和USD。实时查看图表以跟踪KTUP走势。

如何购买KTUP股票？ 您可以以9.68的当前价格购买T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票。订单通常设置在9.68或9.98附近，而213和4.54%显示市场活动。立即关注KTUP的实时图表更新。

如何投资KTUP股票？ 投资T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF需要考虑年度范围4.58 - 67.57和当前价格9.68。许多人在以9.68或9.98下订单之前，会比较86.15%和。实时查看KTUP价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF的最高价格是67.57。在4.58 - 67.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF（KTUP）的最低价格为4.58。将其与当前的9.68和4.58 - 67.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KTUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。