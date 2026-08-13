报价部分
货币 / KTUP
回到股票

KTUP: T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF

9.68 USD 0.40 (4.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KTUP汇率已更改4.31%。当日，交易品种以低点9.00和高点9.71进行交易。

关注T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KTUP股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票今天的定价为9.68。它在9.00 - 9.71范围内交易，昨天的收盘价为9.28，交易量达到213。KTUP的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF目前的价值为9.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.47%和USD。实时查看图表以跟踪KTUP走势。

如何购买KTUP股票？

您可以以9.68的当前价格购买T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票。订单通常设置在9.68或9.98附近，而213和4.54%显示市场活动。立即关注KTUP的实时图表更新。

如何投资KTUP股票？

投资T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF需要考虑年度范围4.58 - 67.57和当前价格9.68。许多人在以9.68或9.98下订单之前，会比较86.15%和。实时查看KTUP价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF的最高价格是67.57。在4.58 - 67.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF（KTUP）的最低价格为4.58。将其与当前的9.68和4.58 - 67.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KTUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KTUP股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.28和-62.47%中可见。

日范围
9.00 9.71
年范围
4.58 67.57
前一天收盘价
9.28
开盘价
9.26
卖价
9.68
买价
9.98
最低价
9.00
最高价
9.71
交易量
213
日变化
4.31%
月变化
86.15%
6个月变化
-65.55%
年变化
-62.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%