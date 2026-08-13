KTUP: T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF
今日KTUP汇率已更改4.31%。当日，交易品种以低点9.00和高点9.71进行交易。
关注T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
KTUP股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票今天的定价为9.68。它在9.00 - 9.71范围内交易，昨天的收盘价为9.28，交易量达到213。KTUP的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF目前的价值为9.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.47%和USD。实时查看图表以跟踪KTUP走势。
如何购买KTUP股票？
您可以以9.68的当前价格购买T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票。订单通常设置在9.68或9.98附近，而213和4.54%显示市场活动。立即关注KTUP的实时图表更新。
如何投资KTUP股票？
投资T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF需要考虑年度范围4.58 - 67.57和当前价格9.68。许多人在以9.68或9.98下订单之前，会比较86.15%和。实时查看KTUP价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF的最高价格是67.57。在4.58 - 67.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF（KTUP）的最低价格为4.58。将其与当前的9.68和4.58 - 67.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KTUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KTUP股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.28和-62.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.28
- 开盘价
- 9.26
- 卖价
- 9.68
- 买价
- 9.98
- 最低价
- 9.00
- 最高价
- 9.71
- 交易量
- 213
- 日变化
- 4.31%
- 月变化
- 86.15%
- 6个月变化
- -65.55%
- 年变化
- -62.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%