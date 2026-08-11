КотировкиРазделы
Валюты / KSLV
Назад в Рынок акций США

KSLV: Kurv Silver Enhanced Income ETF

27.50 USD 0.98 (3.70%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KSLV за сегодня изменился на 3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.61, а максимальная — 27.65.

Следите за динамикой Kurv Silver Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KSLV сегодня?

Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) сегодня оценивается на уровне 27.50. Инструмент торгуется в пределах 26.61 - 27.65, вчерашнее закрытие составило 26.52, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KSLV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv Silver Enhanced Income ETF?

Kurv Silver Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 27.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.29% и USD. Отслеживайте движения KSLV на графике в реальном времени.

Как купить акции KSLV?

Вы можете купить акции Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) по текущей цене 27.50. Ордера обычно размещаются около 27.50 или 27.80, тогда как 273 и 3.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KSLV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KSLV?

Инвестирование в Kurv Silver Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.30 - 59.96 и текущей цены 27.50. Многие сравнивают 17.02% и -36.88% перед размещением ордеров на 27.50 или 27.80. Изучайте ежедневные изменения цены KSLV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Kurv Silver Enhanced Income ETF?

Самая высокая цена Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) за последний год составила 59.96. Акции заметно колебались в пределах 23.30 - 59.96, сравнение с 26.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv Silver Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Kurv Silver Enhanced Income ETF?

Самая низкая цена Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) за год составила 23.30. Сравнение с текущими 27.50 и 23.30 - 59.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KSLV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KSLV?

В прошлом Kurv Silver Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.52 и 11.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.61 27.65
Годовой диапазон
23.30 59.96
Предыдущее закрытие
26.52
Open
26.69
Bid
27.50
Ask
27.80
Low
26.61
High
27.65
Объем
273
Дневное изменение
3.70%
Месячное изменение
17.02%
6-месячное изменение
-36.88%
Годовое изменение
11.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%