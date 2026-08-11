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KSLV: Kurv Silver Enhanced Income ETF
Курс KSLV за сегодня изменился на 3.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.61, а максимальная — 27.65.
Следите за динамикой Kurv Silver Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KSLV сегодня?
Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) сегодня оценивается на уровне 27.50. Инструмент торгуется в пределах 26.61 - 27.65, вчерашнее закрытие составило 26.52, а торговый объем достиг 273. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KSLV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Kurv Silver Enhanced Income ETF?
Kurv Silver Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 27.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.29% и USD. Отслеживайте движения KSLV на графике в реальном времени.
Как купить акции KSLV?
Вы можете купить акции Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) по текущей цене 27.50. Ордера обычно размещаются около 27.50 или 27.80, тогда как 273 и 3.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KSLV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KSLV?
Инвестирование в Kurv Silver Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 23.30 - 59.96 и текущей цены 27.50. Многие сравнивают 17.02% и -36.88% перед размещением ордеров на 27.50 или 27.80. Изучайте ежедневные изменения цены KSLV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Kurv Silver Enhanced Income ETF?
Самая высокая цена Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) за последний год составила 59.96. Акции заметно колебались в пределах 23.30 - 59.96, сравнение с 26.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Kurv Silver Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Kurv Silver Enhanced Income ETF?
Самая низкая цена Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) за год составила 23.30. Сравнение с текущими 27.50 и 23.30 - 59.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KSLV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KSLV?
В прошлом Kurv Silver Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.52 и 11.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.52
- Open
- 26.69
- Bid
- 27.50
- Ask
- 27.80
- Low
- 26.61
- High
- 27.65
- Объем
- 273
- Дневное изменение
- 3.70%
- Месячное изменение
- 17.02%
- 6-месячное изменение
- -36.88%
- Годовое изменение
- 11.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%