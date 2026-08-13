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KSLV: Kurv Silver Enhanced Income ETF

27.09 USD 0.41 (1.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KSLV汇率已更改-1.49%。当日，交易品种以低点26.92和高点27.28进行交易。

关注Kurv Silver Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

KSLV股票今天的价格是多少？

Kurv Silver Enhanced Income ETF股票今天的定价为27.09。它在26.92 - 27.28范围内交易，昨天的收盘价为27.50，交易量达到135。KSLV的实时价格图表显示了这些更新。

Kurv Silver Enhanced Income ETF股票是否支付股息？

Kurv Silver Enhanced Income ETF目前的价值为27.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.63%和USD。实时查看图表以跟踪KSLV走势。

如何购买KSLV股票？

您可以以27.09的当前价格购买Kurv Silver Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在27.09或27.39附近，而135和-0.40%显示市场活动。立即关注KSLV的实时图表更新。

如何投资KSLV股票？

投资Kurv Silver Enhanced Income ETF需要考虑年度范围23.30 - 59.96和当前价格27.09。许多人在以27.09或27.39下订单之前，会比较15.28%和。实时查看KSLV价格图表，了解每日变化。

Kurv Silver Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Kurv Silver Enhanced Income ETF的最高价格是59.96。在23.30 - 59.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Kurv Silver Enhanced Income ETF的绩效。

Kurv Silver Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？

Kurv Silver Enhanced Income ETF（KSLV）的最低价格为23.30。将其与当前的27.09和23.30 - 59.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KSLV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KSLV股票是什么时候拆分的？

Kurv Silver Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.50和9.63%中可见。

日范围
26.92 27.28
年范围
23.30 59.96
前一天收盘价
27.50
开盘价
27.20
卖价
27.09
买价
27.39
最低价
26.92
最高价
27.28
交易量
135
日变化
-1.49%
月变化
15.28%
6个月变化
-37.82%
年变化
9.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%