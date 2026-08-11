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KRSP: Rice Acquisition Corporation 3 Class A

10.47 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KRSP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.47, а максимальная — 10.59.

Следите за динамикой Rice Acquisition Corporation 3 Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KRSP сегодня?

Rice Acquisition Corporation 3 Class A (KRSP) сегодня оценивается на уровне 10.47. Инструмент торгуется в пределах 10.47 - 10.59, вчерашнее закрытие составило 10.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRSP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Rice Acquisition Corporation 3 Class A?

Rice Acquisition Corporation 3 Class A в настоящее время оценивается в 10.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.06% и USD. Отслеживайте движения KRSP на графике в реальном времени.

Как купить акции KRSP?

Вы можете купить акции Rice Acquisition Corporation 3 Class A (KRSP) по текущей цене 10.47. Ордера обычно размещаются около 10.47 или 10.77, тогда как 4 и -1.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRSP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KRSP?

Инвестирование в Rice Acquisition Corporation 3 Class A предполагает учет годового диапазона 10.22 - 11.37 и текущей цены 10.47. Многие сравнивают -0.29% и 1.45% перед размещением ордеров на 10.47 или 10.77. Изучайте ежедневные изменения цены KRSP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Rice Acquisition Corporation 3 Class A?

Самая высокая цена Rice Acquisition Corporation 3 Class A (KRSP) за последний год составила 11.37. Акции заметно колебались в пределах 10.22 - 11.37, сравнение с 10.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Rice Acquisition Corporation 3 Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Rice Acquisition Corporation 3 Class A?

Самая низкая цена Rice Acquisition Corporation 3 Class A (KRSP) за год составила 10.22. Сравнение с текущими 10.47 и 10.22 - 11.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRSP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KRSP?

В прошлом Rice Acquisition Corporation 3 Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.47 и -2.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.47 10.59
Годовой диапазон
10.22 11.37
Предыдущее закрытие
10.47
Open
10.59
Bid
10.47
Ask
10.77
Low
10.47
High
10.59
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
1.45%
Годовое изменение
-2.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%