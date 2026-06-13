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KORP: American Century Diversified Corporate Bond ETF

45.82 USD 0.17 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KORP за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.81, а максимальная — 45.92.

Следите за динамикой American Century Diversified Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KORP сегодня?

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) сегодня оценивается на уровне 45.82. Инструмент торгуется в пределах 45.81 - 45.92, вчерашнее закрытие составило 45.99, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KORP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century Diversified Corporate Bond ETF?

American Century Diversified Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 45.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения KORP на графике в реальном времени.

Как купить акции KORP?

Вы можете купить акции American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) по текущей цене 45.82. Ордера обычно размещаются около 45.82 или 46.12, тогда как 111 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KORP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KORP?

Инвестирование в American Century Diversified Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 45.79 - 48.16 и текущей цены 45.82. Многие сравнивают -0.37% и -3.80% перед размещением ордеров на 45.82 или 46.12. Изучайте ежедневные изменения цены KORP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Century Diversified Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) за последний год составила 48.16. Акции заметно колебались в пределах 45.79 - 48.16, сравнение с 45.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century Diversified Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Century Diversified Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) за год составила 45.79. Сравнение с текущими 45.82 и 45.79 - 48.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KORP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KORP?

В прошлом American Century Diversified Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.99 и -2.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.81 45.92
Годовой диапазон
45.79 48.16
Предыдущее закрытие
45.99
Open
45.92
Bid
45.82
Ask
46.12
Low
45.81
High
45.92
Объем
111
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
-0.37%
6-месячное изменение
-3.80%
Годовое изменение
-2.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%