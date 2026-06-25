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KORP: American Century Diversified Corporate Bond ETF

45.84 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KORP汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点45.83和高点45.91进行交易。

关注American Century Diversified Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KORP新闻

常见问题解答

KORP股票今天的价格是多少？

American Century Diversified Corporate Bond ETF股票今天的定价为45.84。它在45.83 - 45.91范围内交易，昨天的收盘价为45.82，交易量达到120。KORP的实时价格图表显示了这些更新。

American Century Diversified Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

American Century Diversified Corporate Bond ETF目前的价值为45.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.01%和USD。实时查看图表以跟踪KORP走势。

如何购买KORP股票？

您可以以45.84的当前价格购买American Century Diversified Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在45.84或46.14附近，而120和-0.04%显示市场活动。立即关注KORP的实时图表更新。

如何投资KORP股票？

投资American Century Diversified Corporate Bond ETF需要考虑年度范围45.79 - 48.16和当前价格45.84。许多人在以45.84或46.14下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看KORP价格图表，了解每日变化。

American Century Diversified Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Century Diversified Corporate Bond ETF的最高价格是48.16。在45.79 - 48.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Diversified Corporate Bond ETF的绩效。

American Century Diversified Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

American Century Diversified Corporate Bond ETF（KORP）的最低价格为45.79。将其与当前的45.84和45.79 - 48.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KORP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KORP股票是什么时候拆分的？

American Century Diversified Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.82和-2.01%中可见。

日范围
45.83 45.91
年范围
45.79 48.16
前一天收盘价
45.82
开盘价
45.86
卖价
45.84
买价
46.14
最低价
45.83
最高价
45.91
交易量
120
日变化
0.04%
月变化
-0.33%
6个月变化
-3.76%
年变化
-2.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%