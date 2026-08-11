КотировкиРазделы
Валюты / KMID
Назад в Рынок акций США

KMID: Virtus KAR Mid-Cap ETF

25.50 USD 0.13 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KMID за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.48, а максимальная — 25.55.

Следите за динамикой Virtus KAR Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KMID сегодня?

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) сегодня оценивается на уровне 25.50. Инструмент торгуется в пределах 25.48 - 25.55, вчерашнее закрытие составило 25.63, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KMID в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus KAR Mid-Cap ETF?

Virtus KAR Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 25.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.12% и USD. Отслеживайте движения KMID на графике в реальном времени.

Как купить акции KMID?

Вы можете купить акции Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) по текущей цене 25.50. Ордера обычно размещаются около 25.50 или 25.80, тогда как 6 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KMID на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KMID?

Инвестирование в Virtus KAR Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.18 - 26.01 и текущей цены 25.50. Многие сравнивают 1.27% и -1.35% перед размещением ордеров на 25.50 или 25.80. Изучайте ежедневные изменения цены KMID на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus KAR Mid-Cap ETF?

Самая высокая цена Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) за последний год составила 26.01. Акции заметно колебались в пределах 23.18 - 26.01, сравнение с 25.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus KAR Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus KAR Mid-Cap ETF?

Самая низкая цена Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) за год составила 23.18. Сравнение с текущими 25.50 и 23.18 - 26.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KMID во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KMID?

В прошлом Virtus KAR Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.63 и 0.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.48 25.55
Годовой диапазон
23.18 26.01
Предыдущее закрытие
25.63
Open
25.54
Bid
25.50
Ask
25.80
Low
25.48
High
25.55
Объем
6
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
-1.35%
Годовое изменение
0.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%