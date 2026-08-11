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KBON: Karbon Capital Partners Corp - Class A
Курс KBON за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.10.
Следите за динамикой Karbon Capital Partners Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KBON сегодня?
Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.09 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBON в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Karbon Capital Partners Corp - Class A?
Karbon Capital Partners Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения KBON на графике в реальном времени.
Как купить акции KBON?
Вы можете купить акции Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 18 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBON на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KBON?
Инвестирование в Karbon Capital Partners Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 10.02 - 10.15 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают 0.20% и 0.30% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены KBON на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Karbon Capital Partners Corp - Class A?
Самая высокая цена Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) за последний год составила 10.15. Акции заметно колебались в пределах 10.02 - 10.15, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Karbon Capital Partners Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Karbon Capital Partners Corp - Class A?
Самая низкая цена Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) за год составила 10.02. Сравнение с текущими 10.10 и 10.02 - 10.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBON во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KBON?
В прошлом Karbon Capital Partners Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.09
- Open
- 10.09
- Bid
- 10.10
- Ask
- 10.40
- Low
- 10.09
- High
- 10.10
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- 0.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%