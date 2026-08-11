КотировкиРазделы
Валюты / KBON
Назад в Рынок акций США

KBON: Karbon Capital Partners Corp - Class A

10.10 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KBON за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.09, а максимальная — 10.10.

Следите за динамикой Karbon Capital Partners Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KBON сегодня?

Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) сегодня оценивается на уровне 10.10. Инструмент торгуется в пределах 10.09 - 10.10, вчерашнее закрытие составило 10.09, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KBON в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Karbon Capital Partners Corp - Class A?

Karbon Capital Partners Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения KBON на графике в реальном времени.

Как купить акции KBON?

Вы можете купить акции Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) по текущей цене 10.10. Ордера обычно размещаются около 10.10 или 10.40, тогда как 18 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KBON на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KBON?

Инвестирование в Karbon Capital Partners Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 10.02 - 10.15 и текущей цены 10.10. Многие сравнивают 0.20% и 0.30% перед размещением ордеров на 10.10 или 10.40. Изучайте ежедневные изменения цены KBON на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Karbon Capital Partners Corp - Class A?

Самая высокая цена Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) за последний год составила 10.15. Акции заметно колебались в пределах 10.02 - 10.15, сравнение с 10.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Karbon Capital Partners Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Karbon Capital Partners Corp - Class A?

Самая низкая цена Karbon Capital Partners Corp - Class A (KBON) за год составила 10.02. Сравнение с текущими 10.10 и 10.02 - 10.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KBON во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KBON?

В прошлом Karbon Capital Partners Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.09 и 0.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.09 10.10
Годовой диапазон
10.02 10.15
Предыдущее закрытие
10.09
Open
10.09
Bid
10.10
Ask
10.40
Low
10.09
High
10.10
Объем
18
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.30%
Годовое изменение
0.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%