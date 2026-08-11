- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JXX: Janus Henderson Transformational Growth ETF
Курс JXX за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.14, а максимальная — 32.18.
Следите за динамикой Janus Henderson Transformational Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JXX сегодня?
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) сегодня оценивается на уровне 32.18. Инструмент торгуется в пределах 32.14 - 32.18, вчерашнее закрытие составило 31.89, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JXX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Janus Henderson Transformational Growth ETF в настоящее время оценивается в 32.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.08% и USD. Отслеживайте движения JXX на графике в реальном времени.
Как купить акции JXX?
Вы можете купить акции Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) по текущей цене 32.18. Ордера обычно размещаются около 32.18 или 32.48, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JXX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JXX?
Инвестирование в Janus Henderson Transformational Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 33.53 и текущей цены 32.18. Многие сравнивают 2.61% и 24.93% перед размещением ордеров на 32.18 или 32.48. Изучайте ежедневные изменения цены JXX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Самая высокая цена Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) за последний год составила 33.53. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 33.53, сравнение с 31.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson Transformational Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson Transformational Growth ETF?
Самая низкая цена Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 32.18 и 23.83 - 33.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JXX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JXX?
В прошлом Janus Henderson Transformational Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.89 и 22.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.89
- Open
- 32.18
- Bid
- 32.18
- Ask
- 32.48
- Low
- 32.14
- High
- 32.18
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.91%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 24.93%
- Годовое изменение
- 22.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%