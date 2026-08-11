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JXX: Janus Henderson Transformational Growth ETF

32.18 USD 0.29 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JXX за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.14, а максимальная — 32.18.

Следите за динамикой Janus Henderson Transformational Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JXX сегодня?

Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) сегодня оценивается на уровне 32.18. Инструмент торгуется в пределах 32.14 - 32.18, вчерашнее закрытие составило 31.89, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JXX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Janus Henderson Transformational Growth ETF?

Janus Henderson Transformational Growth ETF в настоящее время оценивается в 32.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.08% и USD. Отслеживайте движения JXX на графике в реальном времени.

Как купить акции JXX?

Вы можете купить акции Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) по текущей цене 32.18. Ордера обычно размещаются около 32.18 или 32.48, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JXX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JXX?

Инвестирование в Janus Henderson Transformational Growth ETF предполагает учет годового диапазона 23.83 - 33.53 и текущей цены 32.18. Многие сравнивают 2.61% и 24.93% перед размещением ордеров на 32.18 или 32.48. Изучайте ежедневные изменения цены JXX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Janus Henderson Transformational Growth ETF?

Самая высокая цена Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) за последний год составила 33.53. Акции заметно колебались в пределах 23.83 - 33.53, сравнение с 31.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Janus Henderson Transformational Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Janus Henderson Transformational Growth ETF?

Самая низкая цена Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) за год составила 23.83. Сравнение с текущими 32.18 и 23.83 - 33.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JXX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JXX?

В прошлом Janus Henderson Transformational Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.89 и 22.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.14 32.18
Годовой диапазон
23.83 33.53
Предыдущее закрытие
31.89
Open
32.18
Bid
32.18
Ask
32.48
Low
32.14
High
32.18
Объем
3
Дневное изменение
0.91%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
24.93%
Годовое изменение
22.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%