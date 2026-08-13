JXX: Janus Henderson Transformational Growth ETF
今日JXX汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点32.14和高点32.18进行交易。
关注Janus Henderson Transformational Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JXX股票今天的价格是多少？
Janus Henderson Transformational Growth ETF股票今天的定价为32.18。它在32.14 - 32.18范围内交易，昨天的收盘价为31.89，交易量达到3。JXX的实时价格图表显示了这些更新。
Janus Henderson Transformational Growth ETF股票是否支付股息？
Janus Henderson Transformational Growth ETF目前的价值为32.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.08%和USD。实时查看图表以跟踪JXX走势。
如何购买JXX股票？
您可以以32.18的当前价格购买Janus Henderson Transformational Growth ETF股票。订单通常设置在32.18或32.48附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注JXX的实时图表更新。
如何投资JXX股票？
投资Janus Henderson Transformational Growth ETF需要考虑年度范围23.83 - 33.53和当前价格32.18。许多人在以32.18或32.48下订单之前，会比较2.61%和。实时查看JXX价格图表，了解每日变化。
Janus Henderson Transformational Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Janus Henderson Transformational Growth ETF的最高价格是33.53。在23.83 - 33.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Transformational Growth ETF的绩效。
Janus Henderson Transformational Growth ETF股票的最低价格是多少？
Janus Henderson Transformational Growth ETF（JXX）的最低价格为23.83。将其与当前的32.18和23.83 - 33.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JXX股票是什么时候拆分的？
Janus Henderson Transformational Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.89和22.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.89
- 开盘价
- 32.18
- 卖价
- 32.18
- 买价
- 32.48
- 最低价
- 32.14
- 最高价
- 32.18
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 2.61%
- 6个月变化
- 24.93%
- 年变化
- 22.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%