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JXX: Janus Henderson Transformational Growth ETF

32.18 USD 0.29 (0.91%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JXX汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点32.14和高点32.18进行交易。

关注Janus Henderson Transformational Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JXX股票今天的价格是多少？

Janus Henderson Transformational Growth ETF股票今天的定价为32.18。它在32.14 - 32.18范围内交易，昨天的收盘价为31.89，交易量达到3。JXX的实时价格图表显示了这些更新。

Janus Henderson Transformational Growth ETF股票是否支付股息？

Janus Henderson Transformational Growth ETF目前的价值为32.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.08%和USD。实时查看图表以跟踪JXX走势。

如何购买JXX股票？

您可以以32.18的当前价格购买Janus Henderson Transformational Growth ETF股票。订单通常设置在32.18或32.48附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注JXX的实时图表更新。

如何投资JXX股票？

投资Janus Henderson Transformational Growth ETF需要考虑年度范围23.83 - 33.53和当前价格32.18。许多人在以32.18或32.48下订单之前，会比较2.61%和。实时查看JXX价格图表，了解每日变化。

Janus Henderson Transformational Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Janus Henderson Transformational Growth ETF的最高价格是33.53。在23.83 - 33.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Janus Henderson Transformational Growth ETF的绩效。

Janus Henderson Transformational Growth ETF股票的最低价格是多少？

Janus Henderson Transformational Growth ETF（JXX）的最低价格为23.83。将其与当前的32.18和23.83 - 33.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JXX股票是什么时候拆分的？

Janus Henderson Transformational Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.89和22.08%中可见。

日范围
32.14 32.18
年范围
23.83 33.53
前一天收盘价
31.89
开盘价
32.18
卖价
32.18
买价
32.48
最低价
32.14
最高价
32.18
交易量
3
日变化
0.91%
月变化
2.61%
6个月变化
24.93%
年变化
22.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%