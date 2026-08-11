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JUNP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June

32.37 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JUNP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.35, а максимальная — 32.44.

Следите за динамикой PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JUNP сегодня?

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) сегодня оценивается на уровне 32.37. Инструмент торгуется в пределах 32.35 - 32.44, вчерашнее закрытие составило 32.37, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JUNP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June?

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June в настоящее время оценивается в 32.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.23% и USD. Отслеживайте движения JUNP на графике в реальном времени.

Как купить акции JUNP?

Вы можете купить акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) по текущей цене 32.37. Ордера обычно размещаются около 32.37 или 32.67, тогда как 23 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JUNP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JUNP?

Инвестирование в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June предполагает учет годового диапазона 29.88 - 32.45 и текущей цены 32.37. Многие сравнивают 1.79% и 5.23% перед размещением ордеров на 32.37 или 32.67. Изучайте ежедневные изменения цены JUNP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June?

Самая высокая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) за последний год составила 32.45. Акции заметно колебались в пределах 29.88 - 32.45, сравнение с 32.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June?

Самая низкая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) за год составила 29.88. Сравнение с текущими 32.37 и 29.88 - 32.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JUNP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JUNP?

В прошлом PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.37 и 5.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.35 32.44
Годовой диапазон
29.88 32.45
Предыдущее закрытие
32.37
Open
32.43
Bid
32.37
Ask
32.67
Low
32.35
High
32.44
Объем
23
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.79%
6-месячное изменение
5.23%
Годовое изменение
5.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%