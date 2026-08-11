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JUNP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June
Курс JUNP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.35, а максимальная — 32.44.
Следите за динамикой PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JUNP сегодня?
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) сегодня оценивается на уровне 32.37. Инструмент торгуется в пределах 32.35 - 32.44, вчерашнее закрытие составило 32.37, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JUNP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June?
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June в настоящее время оценивается в 32.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.23% и USD. Отслеживайте движения JUNP на графике в реальном времени.
Как купить акции JUNP?
Вы можете купить акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) по текущей цене 32.37. Ордера обычно размещаются около 32.37 или 32.67, тогда как 23 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JUNP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JUNP?
Инвестирование в PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June предполагает учет годового диапазона 29.88 - 32.45 и текущей цены 32.37. Многие сравнивают 1.79% и 5.23% перед размещением ордеров на 32.37 или 32.67. Изучайте ежедневные изменения цены JUNP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June?
Самая высокая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) за последний год составила 32.45. Акции заметно колебались в пределах 29.88 - 32.45, сравнение с 32.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June?
Самая низкая цена PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June (JUNP) за год составила 29.88. Сравнение с текущими 32.37 и 29.88 - 32.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JUNP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JUNP?
В прошлом PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.37 и 5.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.37
- Open
- 32.43
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Low
- 32.35
- High
- 32.44
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.79%
- 6-месячное изменение
- 5.23%
- Годовое изменение
- 5.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%