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JUNP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June

32.33 USD 0.04 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JUNP汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点32.32和高点32.42进行交易。

关注PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JUNP股票今天的价格是多少？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票今天的定价为32.33。它在32.32 - 32.42范围内交易，昨天的收盘价为32.37，交易量达到15。JUNP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票是否支付股息？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪JUNP走势。

如何购买JUNP股票？

您可以以32.33的当前价格购买PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而15和-0.28%显示市场活动。立即关注JUNP的实时图表更新。

如何投资JUNP股票？

投资PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June需要考虑年度范围29.88 - 32.45和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较1.67%和。实时查看JUNP价格图表，了解每日变化。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June的最高价格是32.45。在29.88 - 32.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June的绩效。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票的最低价格是多少？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June（JUNP）的最低价格为29.88。将其与当前的32.33和29.88 - 32.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUNP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JUNP股票是什么时候拆分的？

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.37和5.10%中可见。

日范围
32.32 32.42
年范围
29.88 32.45
前一天收盘价
32.37
开盘价
32.42
卖价
32.33
买价
32.63
最低价
32.32
最高价
32.42
交易量
15
日变化
-0.12%
月变化
1.67%
6个月变化
5.10%
年变化
5.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%