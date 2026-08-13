JUNP股票今天的价格是多少？ PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票今天的定价为32.33。它在32.32 - 32.42范围内交易，昨天的收盘价为32.37，交易量达到15。JUNP的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票是否支付股息？ PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪JUNP走势。

如何购买JUNP股票？ 您可以以32.33的当前价格购买PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而15和-0.28%显示市场活动。立即关注JUNP的实时图表更新。

如何投资JUNP股票？ 投资PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June需要考虑年度范围29.88 - 32.45和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较1.67%和。实时查看JUNP价格图表，了解每日变化。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June的最高价格是32.45。在29.88 - 32.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June的绩效。

PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票的最低价格是多少？ PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June（JUNP）的最低价格为29.88。将其与当前的32.33和29.88 - 32.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUNP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。