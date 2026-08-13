JUNP: PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June
今日JUNP汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点32.32和高点32.42进行交易。
关注PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JUNP股票今天的价格是多少？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票今天的定价为32.33。它在32.32 - 32.42范围内交易，昨天的收盘价为32.37，交易量达到15。JUNP的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票是否支付股息？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June目前的价值为32.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.10%和USD。实时查看图表以跟踪JUNP走势。
如何购买JUNP股票？
您可以以32.33的当前价格购买PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票。订单通常设置在32.33或32.63附近，而15和-0.28%显示市场活动。立即关注JUNP的实时图表更新。
如何投资JUNP股票？
投资PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June需要考虑年度范围29.88 - 32.45和当前价格32.33。许多人在以32.33或32.63下订单之前，会比较1.67%和。实时查看JUNP价格图表，了解每日变化。
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June的最高价格是32.45。在29.88 - 32.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June的绩效。
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June股票的最低价格是多少？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June（JUNP）的最低价格为29.88。将其与当前的32.33和29.88 - 32.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JUNP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JUNP股票是什么时候拆分的？
PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.37和5.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.37
- 开盘价
- 32.42
- 卖价
- 32.33
- 买价
- 32.63
- 最低价
- 32.32
- 最高价
- 32.42
- 交易量
- 15
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.67%
- 6个月变化
- 5.10%
- 年变化
- 5.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%