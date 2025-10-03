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JQC: Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter
Курс JQC за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.80, а максимальная — 4.84.
Следите за динамикой Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JQC сегодня?
Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter (JQC) сегодня оценивается на уровне 4.81. Инструмент торгуется в пределах 4.80 - 4.84, вчерашнее закрытие составило 4.80, а торговый объем достиг 318. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JQC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter?
Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter в настоящее время оценивается в 4.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.86% и USD. Отслеживайте движения JQC на графике в реальном времени.
Как купить акции JQC?
Вы можете купить акции Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter (JQC) по текущей цене 4.81. Ордера обычно размещаются около 4.81 или 5.11, тогда как 318 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JQC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JQC?
Инвестирование в Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter предполагает учет годового диапазона 4.62 - 5.55 и текущей цены 4.81. Многие сравнивают 0.42% и -1.23% перед размещением ордеров на 4.81 или 5.11. Изучайте ежедневные изменения цены JQC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter?
Самая высокая цена Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter (JQC) за последний год составила 5.55. Акции заметно колебались в пределах 4.62 - 5.55, сравнение с 4.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter?
Самая низкая цена Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter (JQC) за год составила 4.62. Сравнение с текущими 4.81 и 4.62 - 5.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JQC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JQC?
В прошлом Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.80 и -12.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.80
- Open
- 4.80
- Bid
- 4.81
- Ask
- 5.11
- Low
- 4.80
- High
- 4.84
- Объем
- 318
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 0.42%
- 6-месячное изменение
- -1.23%
- Годовое изменение
- -12.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%