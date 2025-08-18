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JPRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E
Курс JPRE за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.45, а максимальная — 52.80.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPRE сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) сегодня оценивается на уровне 52.59. Инструмент торгуется в пределах 52.45 - 52.80, вчерашнее закрытие составило 53.22, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E в настоящее время оценивается в 52.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения JPRE на графике в реальном времени.
Как купить акции JPRE?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) по текущей цене 52.59. Ордера обычно размещаются около 52.59 или 52.89, тогда как 11 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPRE?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E предполагает учет годового диапазона 47.22 - 55.23 и текущей цены 52.59. Многие сравнивают -2.14% и 3.17% перед размещением ордеров на 52.59 или 52.89. Изучайте ежедневные изменения цены JPRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) за последний год составила 55.23. Акции заметно колебались в пределах 47.22 - 55.23, сравнение с 53.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) за год составила 47.22. Сравнение с текущими 52.59 и 47.22 - 55.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPRE?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.22 и 3.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.22
- Open
- 52.80
- Bid
- 52.59
- Ask
- 52.89
- Low
- 52.45
- High
- 52.80
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -2.14%
- 6-месячное изменение
- 3.17%
- Годовое изменение
- 3.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%