Курс JPRE за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.45, а максимальная — 52.80.

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