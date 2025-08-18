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JPRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E

52.59 USD 0.63 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPRE за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.45, а максимальная — 52.80.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPRE сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) сегодня оценивается на уровне 52.59. Инструмент торгуется в пределах 52.45 - 52.80, вчерашнее закрытие составило 53.22, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E в настоящее время оценивается в 52.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения JPRE на графике в реальном времени.

Как купить акции JPRE?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) по текущей цене 52.59. Ордера обычно размещаются около 52.59 или 52.89, тогда как 11 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPRE?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E предполагает учет годового диапазона 47.22 - 55.23 и текущей цены 52.59. Многие сравнивают -2.14% и 3.17% перед размещением ордеров на 52.59 или 52.89. Изучайте ежедневные изменения цены JPRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) за последний год составила 55.23. Акции заметно колебались в пределах 47.22 - 55.23, сравнение с 53.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E (JPRE) за год составила 47.22. Сравнение с текущими 52.59 и 47.22 - 55.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPRE?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.22 и 3.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.45 52.80
Годовой диапазон
47.22 55.23
Предыдущее закрытие
53.22
Open
52.80
Bid
52.59
Ask
52.89
Low
52.45
High
52.80
Объем
11
Дневное изменение
-1.18%
Месячное изменение
-2.14%
6-месячное изменение
3.17%
Годовое изменение
3.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%