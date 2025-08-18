JPRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E
今日JPRE汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点52.11和高点52.41进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JPRE新闻
常见问题解答
JPRE股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票今天的定价为52.11。它在52.11 - 52.41范围内交易，昨天的收盘价为52.59，交易量达到9。JPRE的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E目前的价值为52.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.82%和USD。实时查看图表以跟踪JPRE走势。
如何购买JPRE股票？
您可以以52.11的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票。订单通常设置在52.11或52.41附近，而9和-0.44%显示市场活动。立即关注JPRE的实时图表更新。
如何投资JPRE股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E需要考虑年度范围47.22 - 55.23和当前价格52.11。许多人在以52.11或52.41下订单之前，会比较-3.03%和。实时查看JPRE价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E的最高价格是55.23。在47.22 - 55.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E（JPRE）的最低价格为47.22。将其与当前的52.11和47.22 - 55.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPRE股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.59和2.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.59
- 开盘价
- 52.34
- 卖价
- 52.11
- 买价
- 52.41
- 最低价
- 52.11
- 最高价
- 52.41
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.91%
- 月变化
- -3.03%
- 6个月变化
- 2.23%
- 年变化
- 2.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%