报价部分
货币 / JPRE
回到股票

JPRE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E

52.11 USD 0.48 (0.91%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPRE汇率已更改-0.91%。当日，交易品种以低点52.11和高点52.41进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPRE新闻

常见问题解答

JPRE股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票今天的定价为52.11。它在52.11 - 52.41范围内交易，昨天的收盘价为52.59，交易量达到9。JPRE的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E目前的价值为52.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.82%和USD。实时查看图表以跟踪JPRE走势。

如何购买JPRE股票？

您可以以52.11的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票。订单通常设置在52.11或52.41附近，而9和-0.44%显示市场活动。立即关注JPRE的实时图表更新。

如何投资JPRE股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E需要考虑年度范围47.22 - 55.23和当前价格52.11。许多人在以52.11或52.41下订单之前，会比较-3.03%和。实时查看JPRE价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E的最高价格是55.23。在47.22 - 55.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E（JPRE）的最低价格为47.22。将其与当前的52.11和47.22 - 55.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPRE股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Realty Income E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.59和2.82%中可见。

日范围
52.11 52.41
年范围
47.22 55.23
前一天收盘价
52.59
开盘价
52.34
卖价
52.11
买价
52.41
最低价
52.11
最高价
52.41
交易量
9
日变化
-0.91%
月变化
-3.03%
6个月变化
2.23%
年变化
2.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%