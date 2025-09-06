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JPIE: JPMorgan Income ETF

45.77 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPIE за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.77, а максимальная — 45.81.

Следите за динамикой JPMorgan Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPIE сегодня?

JPMorgan Income ETF (JPIE) сегодня оценивается на уровне 45.77. Инструмент торгуется в пределах 45.77 - 45.81, вчерашнее закрытие составило 45.82, а торговый объем достиг 1061. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPIE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Income ETF?

JPMorgan Income ETF в настоящее время оценивается в 45.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.08% и USD. Отслеживайте движения JPIE на графике в реальном времени.

Как купить акции JPIE?

Вы можете купить акции JPMorgan Income ETF (JPIE) по текущей цене 45.77. Ордера обычно размещаются около 45.77 или 46.07, тогда как 1061 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPIE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPIE?

Инвестирование в JPMorgan Income ETF предполагает учет годового диапазона 45.66 - 46.61 и текущей цены 45.77. Многие сравнивают 0.09% и -1.14% перед размещением ордеров на 45.77 или 46.07. Изучайте ежедневные изменения цены JPIE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Income ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Income ETF (JPIE) за последний год составила 46.61. Акции заметно колебались в пределах 45.66 - 46.61, сравнение с 45.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Income ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Income ETF (JPIE) за год составила 45.66. Сравнение с текущими 45.77 и 45.66 - 46.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPIE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPIE?

В прошлом JPMorgan Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.82 и -1.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.77 45.81
Годовой диапазон
45.66 46.61
Предыдущее закрытие
45.82
Open
45.80
Bid
45.77
Ask
46.07
Low
45.77
High
45.81
Объем
1.061 K
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
-1.14%
Годовое изменение
-1.08%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%