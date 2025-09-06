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JPIE: JPMorgan Income ETF
Курс JPIE за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.77, а максимальная — 45.81.
Следите за динамикой JPMorgan Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPIE сегодня?
JPMorgan Income ETF (JPIE) сегодня оценивается на уровне 45.77. Инструмент торгуется в пределах 45.77 - 45.81, вчерашнее закрытие составило 45.82, а торговый объем достиг 1061. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPIE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Income ETF?
JPMorgan Income ETF в настоящее время оценивается в 45.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.08% и USD. Отслеживайте движения JPIE на графике в реальном времени.
Как купить акции JPIE?
Вы можете купить акции JPMorgan Income ETF (JPIE) по текущей цене 45.77. Ордера обычно размещаются около 45.77 или 46.07, тогда как 1061 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPIE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPIE?
Инвестирование в JPMorgan Income ETF предполагает учет годового диапазона 45.66 - 46.61 и текущей цены 45.77. Многие сравнивают 0.09% и -1.14% перед размещением ордеров на 45.77 или 46.07. Изучайте ежедневные изменения цены JPIE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Income ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Income ETF (JPIE) за последний год составила 46.61. Акции заметно колебались в пределах 45.66 - 46.61, сравнение с 45.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Income ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Income ETF (JPIE) за год составила 45.66. Сравнение с текущими 45.77 и 45.66 - 46.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPIE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPIE?
В прошлом JPMorgan Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.82 и -1.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.82
- Open
- 45.80
- Bid
- 45.77
- Ask
- 46.07
- Low
- 45.77
- High
- 45.81
- Объем
- 1.061 K
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -1.14%
- Годовое изменение
- -1.08%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%