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JPIE: JPMorgan Income ETF

45.80 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPIE汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点45.79和高点45.83进行交易。

关注JPMorgan Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JPIE新闻

常见问题解答

JPIE股票今天的价格是多少？

JPMorgan Income ETF股票今天的定价为45.80。它在45.79 - 45.83范围内交易，昨天的收盘价为45.77，交易量达到1054。JPIE的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Income ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Income ETF目前的价值为45.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.02%和USD。实时查看图表以跟踪JPIE走势。

如何购买JPIE股票？

您可以以45.80的当前价格购买JPMorgan Income ETF股票。订单通常设置在45.80或46.10附近，而1054和0.02%显示市场活动。立即关注JPIE的实时图表更新。

如何投资JPIE股票？

投资JPMorgan Income ETF需要考虑年度范围45.66 - 46.61和当前价格45.80。许多人在以45.80或46.10下订单之前，会比较0.15%和。实时查看JPIE价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Income ETF的最高价格是46.61。在45.66 - 46.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Income ETF的绩效。

JPMorgan Income ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Income ETF（JPIE）的最低价格为45.66。将其与当前的45.80和45.66 - 46.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPIE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPIE股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.77和-1.02%中可见。

日范围
45.79 45.83
年范围
45.66 46.61
前一天收盘价
45.77
开盘价
45.79
卖价
45.80
买价
46.10
最低价
45.79
最高价
45.83
交易量
1.054 K
日变化
0.07%
月变化
0.15%
6个月变化
-1.08%
年变化
-1.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%