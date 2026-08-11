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JPIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B

47.95 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JPIB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.94, а максимальная — 47.99.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JPIB сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) сегодня оценивается на уровне 47.95. Инструмент торгуется в пределах 47.94 - 47.99, вчерашнее закрытие составило 48.03, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPIB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B в настоящее время оценивается в 47.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.60% и USD. Отслеживайте движения JPIB на графике в реальном времени.

Как купить акции JPIB?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) по текущей цене 47.95. Ордера обычно размещаются около 47.95 или 48.25, тогда как 230 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPIB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JPIB?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B предполагает учет годового диапазона 47.35 - 49.41 и текущей цены 47.95. Многие сравнивают 0.31% и -2.12% перед размещением ордеров на 47.95 или 48.25. Изучайте ежедневные изменения цены JPIB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) за последний год составила 49.41. Акции заметно колебались в пределах 47.35 - 49.41, сравнение с 48.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) за год составила 47.35. Сравнение с текущими 47.95 и 47.35 - 49.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPIB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JPIB?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.03 и -2.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.94 47.99
Годовой диапазон
47.35 49.41
Предыдущее закрытие
48.03
Open
47.98
Bid
47.95
Ask
48.25
Low
47.94
High
47.99
Объем
230
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
-2.12%
Годовое изменение
-2.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%