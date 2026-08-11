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JPIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B
Курс JPIB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.94, а максимальная — 47.99.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JPIB сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) сегодня оценивается на уровне 47.95. Инструмент торгуется в пределах 47.94 - 47.99, вчерашнее закрытие составило 48.03, а торговый объем достиг 230. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JPIB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B в настоящее время оценивается в 47.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.60% и USD. Отслеживайте движения JPIB на графике в реальном времени.
Как купить акции JPIB?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) по текущей цене 47.95. Ордера обычно размещаются около 47.95 или 48.25, тогда как 230 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JPIB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JPIB?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B предполагает учет годового диапазона 47.35 - 49.41 и текущей цены 47.95. Многие сравнивают 0.31% и -2.12% перед размещением ордеров на 47.95 или 48.25. Изучайте ежедневные изменения цены JPIB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) за последний год составила 49.41. Акции заметно колебались в пределах 47.35 - 49.41, сравнение с 48.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B (JPIB) за год составила 47.35. Сравнение с текущими 47.95 и 47.35 - 49.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JPIB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JPIB?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.03 и -2.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.03
- Open
- 47.98
- Bid
- 47.95
- Ask
- 48.25
- Low
- 47.94
- High
- 47.99
- Объем
- 230
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- -2.12%
- Годовое изменение
- -2.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%