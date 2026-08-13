报价部分
货币 / JPIB
回到股票

JPIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B

47.90 USD 0.05 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JPIB汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点47.90和高点47.96进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JPIB股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票今天的定价为47.90。它在47.90 - 47.96范围内交易，昨天的收盘价为47.95，交易量达到265。JPIB的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B目前的价值为47.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.70%和USD。实时查看图表以跟踪JPIB走势。

如何购买JPIB股票？

您可以以47.90的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票。订单通常设置在47.90或48.20附近，而265和-0.06%显示市场活动。立即关注JPIB的实时图表更新。

如何投资JPIB股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B需要考虑年度范围47.35 - 49.41和当前价格47.90。许多人在以47.90或48.20下订单之前，会比较0.21%和。实时查看JPIB价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B的最高价格是49.41。在47.35 - 49.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B（JPIB）的最低价格为47.35。将其与当前的47.90和47.35 - 49.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JPIB股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.95和-2.70%中可见。

日范围
47.90 47.96
年范围
47.35 49.41
前一天收盘价
47.95
开盘价
47.93
卖价
47.90
买价
48.20
最低价
47.90
最高价
47.96
交易量
265
日变化
-0.10%
月变化
0.21%
6个月变化
-2.22%
年变化
-2.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%