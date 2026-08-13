JPIB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B
今日JPIB汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点47.90和高点47.96进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JPIB股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票今天的定价为47.90。它在47.90 - 47.96范围内交易，昨天的收盘价为47.95，交易量达到265。JPIB的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B目前的价值为47.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.70%和USD。实时查看图表以跟踪JPIB走势。
如何购买JPIB股票？
您可以以47.90的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票。订单通常设置在47.90或48.20附近，而265和-0.06%显示市场活动。立即关注JPIB的实时图表更新。
如何投资JPIB股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B需要考虑年度范围47.35 - 49.41和当前价格47.90。许多人在以47.90或48.20下订单之前，会比较0.21%和。实时查看JPIB价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B的最高价格是49.41。在47.35 - 49.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B（JPIB）的最低价格为47.35。将其与当前的47.90和47.35 - 49.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JPIB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JPIB股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan International B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.95和-2.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.95
- 开盘价
- 47.93
- 卖价
- 47.90
- 买价
- 48.20
- 最低价
- 47.90
- 最高价
- 47.96
- 交易量
- 265
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- -2.22%
- 年变化
- -2.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%