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JMMF: JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
Курс JMMF за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.13, а максимальная — 100.16.
Следите за динамикой JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMMF сегодня?
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) сегодня оценивается на уровне 100.15. Инструмент торгуется в пределах 100.13 - 100.16, вчерашнее закрытие составило 100.14, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF?
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.06% и USD. Отслеживайте движения JMMF на графике в реальном времени.
Как купить акции JMMF?
Вы можете купить акции JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) по текущей цене 100.15. Ордера обычно размещаются около 100.15 или 100.45, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMMF?
Инвестирование в JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 99.79 - 100.67 и текущей цены 100.15. Многие сравнивают -0.01% и 0.03% перед размещением ордеров на 100.15 или 100.45. Изучайте ежедневные изменения цены JMMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF?
Самая высокая цена JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) за последний год составила 100.67. Акции заметно колебались в пределах 99.79 - 100.67, сравнение с 100.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF?
Самая низкая цена JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) за год составила 99.79. Сравнение с текущими 100.15 и 99.79 - 100.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMMF?
В прошлом JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.14 и -0.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 100.14
- Open
- 100.15
- Bid
- 100.15
- Ask
- 100.45
- Low
- 100.13
- High
- 100.16
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- -0.01%
- 6-месячное изменение
- 0.03%
- Годовое изменение
- -0.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%