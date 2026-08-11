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JMMF: JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF

100.15 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMMF за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.13, а максимальная — 100.16.

Следите за динамикой JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMMF сегодня?

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) сегодня оценивается на уровне 100.15. Инструмент торгуется в пределах 100.13 - 100.16, вчерашнее закрытие составило 100.14, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF?

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF в настоящее время оценивается в 100.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.06% и USD. Отслеживайте движения JMMF на графике в реальном времени.

Как купить акции JMMF?

Вы можете купить акции JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) по текущей цене 100.15. Ордера обычно размещаются около 100.15 или 100.45, тогда как 17 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMMF?

Инвестирование в JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF предполагает учет годового диапазона 99.79 - 100.67 и текущей цены 100.15. Многие сравнивают -0.01% и 0.03% перед размещением ордеров на 100.15 или 100.45. Изучайте ежедневные изменения цены JMMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF?

Самая высокая цена JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) за последний год составила 100.67. Акции заметно колебались в пределах 99.79 - 100.67, сравнение с 100.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF?

Самая низкая цена JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF) за год составила 99.79. Сравнение с текущими 100.15 и 99.79 - 100.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMMF?

В прошлом JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 100.14 и -0.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
100.13 100.16
Годовой диапазон
99.79 100.67
Предыдущее закрытие
100.14
Open
100.15
Bid
100.15
Ask
100.45
Low
100.13
High
100.16
Объем
17
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
-0.01%
6-месячное изменение
0.03%
Годовое изменение
-0.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%