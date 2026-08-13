报价部分
货币 / JMMF
回到股票

JMMF: JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF

100.19 USD 0.04 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JMMF汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点100.16和高点100.19进行交易。

关注JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JMMF股票今天的价格是多少？

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票今天的定价为100.19。它在100.16 - 100.19范围内交易，昨天的收盘价为100.15，交易量达到11。JMMF的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票是否支付股息？

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF目前的价值为100.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.02%和USD。实时查看图表以跟踪JMMF走势。

如何购买JMMF股票？

您可以以100.19的当前价格购买JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票。订单通常设置在100.19或100.49附近，而11和0.01%显示市场活动。立即关注JMMF的实时图表更新。

如何投资JMMF股票？

投资JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF需要考虑年度范围99.79 - 100.67和当前价格100.19。许多人在以100.19或100.49下订单之前，会比较0.03%和。实时查看JMMF价格图表，了解每日变化。

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF的最高价格是100.67。在99.79 - 100.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF的绩效。

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF（JMMF）的最低价格为99.79。将其与当前的100.19和99.79 - 100.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JMMF股票是什么时候拆分的？

JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.15和-0.02%中可见。

日范围
100.16 100.19
年范围
99.79 100.67
前一天收盘价
100.15
开盘价
100.18
卖价
100.19
买价
100.49
最低价
100.16
最高价
100.19
交易量
11
日变化
0.04%
月变化
0.03%
6个月变化
0.07%
年变化
-0.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%