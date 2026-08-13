JMMF: JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF
今日JMMF汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点100.16和高点100.19进行交易。
关注JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JMMF股票今天的价格是多少？
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票今天的定价为100.19。它在100.16 - 100.19范围内交易，昨天的收盘价为100.15，交易量达到11。JMMF的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票是否支付股息？
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF目前的价值为100.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.02%和USD。实时查看图表以跟踪JMMF走势。
如何购买JMMF股票？
您可以以100.19的当前价格购买JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票。订单通常设置在100.19或100.49附近，而11和0.01%显示市场活动。立即关注JMMF的实时图表更新。
如何投资JMMF股票？
投资JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF需要考虑年度范围99.79 - 100.67和当前价格100.19。许多人在以100.19或100.49下订单之前，会比较0.03%和。实时查看JMMF价格图表，了解每日变化。
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF的最高价格是100.67。在99.79 - 100.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF的绩效。
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF（JMMF）的最低价格为99.79。将其与当前的100.19和99.79 - 100.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JMMF股票是什么时候拆分的？
JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、100.15和-0.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 100.15
- 开盘价
- 100.18
- 卖价
- 100.19
- 买价
- 100.49
- 最低价
- 100.16
- 最高价
- 100.19
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.03%
- 6个月变化
- 0.07%
- 年变化
- -0.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%