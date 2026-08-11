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JMHI: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni

49.59 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMHI за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.55, а максимальная — 49.62.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMHI сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) сегодня оценивается на уровне 49.59. Инструмент торгуется в пределах 49.55 - 49.62, вчерашнее закрытие составило 49.66, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni в настоящее время оценивается в 49.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.45% и USD. Отслеживайте движения JMHI на графике в реальном времени.

Как купить акции JMHI?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) по текущей цене 49.59. Ордера обычно размещаются около 49.59 или 49.89, тогда как 21 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMHI?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni предполагает учет годового диапазона 49.26 - 51.14 и текущей цены 49.59. Многие сравнивают 0.43% и -2.30% перед размещением ордеров на 49.59 или 49.89. Изучайте ежедневные изменения цены JMHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) за последний год составила 51.14. Акции заметно колебались в пределах 49.26 - 51.14, сравнение с 49.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) за год составила 49.26. Сравнение с текущими 49.59 и 49.26 - 51.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMHI?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.66 и -2.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.55 49.62
Годовой диапазон
49.26 51.14
Предыдущее закрытие
49.66
Open
49.55
Bid
49.59
Ask
49.89
Low
49.55
High
49.62
Объем
21
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
-2.30%
Годовое изменение
-2.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%