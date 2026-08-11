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JMHI: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni
Курс JMHI за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.55, а максимальная — 49.62.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMHI сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) сегодня оценивается на уровне 49.59. Инструмент торгуется в пределах 49.55 - 49.62, вчерашнее закрытие составило 49.66, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni в настоящее время оценивается в 49.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.45% и USD. Отслеживайте движения JMHI на графике в реальном времени.
Как купить акции JMHI?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) по текущей цене 49.59. Ордера обычно размещаются около 49.59 или 49.89, тогда как 21 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMHI?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni предполагает учет годового диапазона 49.26 - 51.14 и текущей цены 49.59. Многие сравнивают 0.43% и -2.30% перед размещением ордеров на 49.59 или 49.89. Изучайте ежедневные изменения цены JMHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) за последний год составила 51.14. Акции заметно колебались в пределах 49.26 - 51.14, сравнение с 49.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni (JMHI) за год составила 49.26. Сравнение с текущими 49.59 и 49.26 - 51.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMHI?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan High Yield Muni проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.66 и -2.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.66
- Open
- 49.55
- Bid
- 49.59
- Ask
- 49.89
- Low
- 49.55
- High
- 49.62
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -2.30%
- Годовое изменение
- -2.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%