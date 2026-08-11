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JMEE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio

78.59 USD 0.33 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JMEE за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.56, а максимальная — 78.95.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JMEE сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) сегодня оценивается на уровне 78.59. Инструмент торгуется в пределах 78.56 - 78.95, вчерашнее закрытие составило 78.92, а торговый объем достиг 130. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMEE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio в настоящее время оценивается в 78.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.49% и USD. Отслеживайте движения JMEE на графике в реальном времени.

Как купить акции JMEE?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) по текущей цене 78.59. Ордера обычно размещаются около 78.59 или 78.89, тогда как 130 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMEE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JMEE?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio предполагает учет годового диапазона 64.71 - 79.07 и текущей цены 78.59. Многие сравнивают 2.46% и 13.14% перед размещением ордеров на 78.59 или 78.89. Изучайте ежедневные изменения цены JMEE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio?

Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) за последний год составила 79.07. Акции заметно колебались в пределах 64.71 - 79.07, сравнение с 78.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio?

Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) за год составила 64.71. Сравнение с текущими 78.59 и 64.71 - 79.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMEE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JMEE?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.92 и 11.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.56 78.95
Годовой диапазон
64.71 79.07
Предыдущее закрытие
78.92
Open
78.95
Bid
78.59
Ask
78.89
Low
78.56
High
78.95
Объем
130
Дневное изменение
-0.42%
Месячное изменение
2.46%
6-месячное изменение
13.14%
Годовое изменение
11.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%