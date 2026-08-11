- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JMEE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio
Курс JMEE за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.56, а максимальная — 78.95.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JMEE сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) сегодня оценивается на уровне 78.59. Инструмент торгуется в пределах 78.56 - 78.95, вчерашнее закрытие составило 78.92, а торговый объем достиг 130. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JMEE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio в настоящее время оценивается в 78.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.49% и USD. Отслеживайте движения JMEE на графике в реальном времени.
Как купить акции JMEE?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) по текущей цене 78.59. Ордера обычно размещаются около 78.59 или 78.89, тогда как 130 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JMEE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JMEE?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio предполагает учет годового диапазона 64.71 - 79.07 и текущей цены 78.59. Многие сравнивают 2.46% и 13.14% перед размещением ордеров на 78.59 или 78.89. Изучайте ежедневные изменения цены JMEE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio?
Самая высокая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) за последний год составила 79.07. Акции заметно колебались в пределах 64.71 - 79.07, сравнение с 78.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio?
Самая низкая цена J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio (JMEE) за год составила 64.71. Сравнение с текущими 78.59 и 64.71 - 79.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JMEE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JMEE?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.92 и 11.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.92
- Open
- 78.95
- Bid
- 78.59
- Ask
- 78.89
- Low
- 78.56
- High
- 78.95
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 2.46%
- 6-месячное изменение
- 13.14%
- Годовое изменение
- 11.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%