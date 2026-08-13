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JMEE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio

78.85 USD 0.26 (0.33%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JMEE汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点78.51和高点79.27进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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常见问题解答

JMEE股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票今天的定价为78.85。它在78.51 - 79.27范围内交易，昨天的收盘价为78.59，交易量达到185。JMEE的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio目前的价值为78.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.86%和USD。实时查看图表以跟踪JMEE走势。

如何购买JMEE股票？

您可以以78.85的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票。订单通常设置在78.85或79.15附近，而185和0.04%显示市场活动。立即关注JMEE的实时图表更新。

如何投资JMEE股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio需要考虑年度范围64.71 - 79.27和当前价格78.85。许多人在以78.85或79.15下订单之前，会比较2.80%和。实时查看JMEE价格图表，了解每日变化。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票的最高价格是多少？

在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio的最高价格是79.27。在64.71 - 79.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio的绩效。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票的最低价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio（JMEE）的最低价格为64.71。将其与当前的78.85和64.71 - 79.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JMEE股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.59和11.86%中可见。

日范围
78.51 79.27
年范围
64.71 79.27
前一天收盘价
78.59
开盘价
78.82
卖价
78.85
买价
79.15
最低价
78.51
最高价
79.27
交易量
185
日变化
0.33%
月变化
2.80%
6个月变化
13.52%
年变化
11.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%