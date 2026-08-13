JMEE: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio
今日JMEE汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点78.51和高点79.27进行交易。
关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JMEE股票今天的价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票今天的定价为78.85。它在78.51 - 79.27范围内交易，昨天的收盘价为78.59，交易量达到185。JMEE的实时价格图表显示了这些更新。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票是否支付股息？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio目前的价值为78.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.86%和USD。实时查看图表以跟踪JMEE走势。
如何购买JMEE股票？
您可以以78.85的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票。订单通常设置在78.85或79.15附近，而185和0.04%显示市场活动。立即关注JMEE的实时图表更新。
如何投资JMEE股票？
投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio需要考虑年度范围64.71 - 79.27和当前价格78.85。许多人在以78.85或79.15下订单之前，会比较2.80%和。实时查看JMEE价格图表，了解每日变化。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票的最高价格是多少？
在过去一年中，J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio的最高价格是79.27。在64.71 - 79.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio的绩效。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio股票的最低价格是多少？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio（JMEE）的最低价格为64.71。将其与当前的78.85和64.71 - 79.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JMEE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JMEE股票是什么时候拆分的？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Market Expansio历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.59和11.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.59
- 开盘价
- 78.82
- 卖价
- 78.85
- 买价
- 79.15
- 最低价
- 78.51
- 最高价
- 79.27
- 交易量
- 185
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 13.52%
- 年变化
- 11.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%