Курс JIDE за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.83.

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