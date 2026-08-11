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JIDE: JPMorgan International Dynamic ETF

49.83 USD 1.14 (2.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JIDE за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.83.

Следите за динамикой JPMorgan International Dynamic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JIDE сегодня?

JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) сегодня оценивается на уровне 49.83. Инструмент торгуется в пределах 49.66 - 49.83, вчерашнее закрытие составило 48.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIDE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Dynamic ETF?

JPMorgan International Dynamic ETF в настоящее время оценивается в 49.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.06% и USD. Отслеживайте движения JIDE на графике в реальном времени.

Как купить акции JIDE?

Вы можете купить акции JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) по текущей цене 49.83. Ордера обычно размещаются около 49.83 или 50.13, тогда как 2 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIDE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JIDE?

Инвестирование в JPMorgan International Dynamic ETF предполагает учет годового диапазона 45.79 - 52.90 и текущей цены 49.83. Многие сравнивают -5.80% и 0.06% перед размещением ордеров на 49.83 или 50.13. Изучайте ежедневные изменения цены JIDE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Dynamic ETF?

Самая высокая цена JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) за последний год составила 52.90. Акции заметно колебались в пределах 45.79 - 52.90, сравнение с 48.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Dynamic ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Dynamic ETF?

Самая низкая цена JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) за год составила 45.79. Сравнение с текущими 49.83 и 45.79 - 52.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIDE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JIDE?

В прошлом JPMorgan International Dynamic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.69 и 0.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.66 49.83
Годовой диапазон
45.79 52.90
Предыдущее закрытие
48.69
Open
49.66
Bid
49.83
Ask
50.13
Low
49.66
High
49.83
Объем
2
Дневное изменение
2.34%
Месячное изменение
-5.80%
6-месячное изменение
0.06%
Годовое изменение
0.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%