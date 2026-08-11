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JIDE: JPMorgan International Dynamic ETF
Курс JIDE за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.66, а максимальная — 49.83.
Следите за динамикой JPMorgan International Dynamic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JIDE сегодня?
JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) сегодня оценивается на уровне 49.83. Инструмент торгуется в пределах 49.66 - 49.83, вчерашнее закрытие составило 48.69, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JIDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan International Dynamic ETF?
JPMorgan International Dynamic ETF в настоящее время оценивается в 49.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.06% и USD. Отслеживайте движения JIDE на графике в реальном времени.
Как купить акции JIDE?
Вы можете купить акции JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) по текущей цене 49.83. Ордера обычно размещаются около 49.83 или 50.13, тогда как 2 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JIDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JIDE?
Инвестирование в JPMorgan International Dynamic ETF предполагает учет годового диапазона 45.79 - 52.90 и текущей цены 49.83. Многие сравнивают -5.80% и 0.06% перед размещением ордеров на 49.83 или 50.13. Изучайте ежедневные изменения цены JIDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan International Dynamic ETF?
Самая высокая цена JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) за последний год составила 52.90. Акции заметно колебались в пределах 45.79 - 52.90, сравнение с 48.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan International Dynamic ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan International Dynamic ETF?
Самая низкая цена JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) за год составила 45.79. Сравнение с текущими 49.83 и 45.79 - 52.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JIDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JIDE?
В прошлом JPMorgan International Dynamic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.69 и 0.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.69
- Open
- 49.66
- Bid
- 49.83
- Ask
- 50.13
- Low
- 49.66
- High
- 49.83
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.34%
- Месячное изменение
- -5.80%
- 6-месячное изменение
- 0.06%
- Годовое изменение
- 0.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%