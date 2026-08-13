JIDE: JPMorgan International Dynamic ETF
今日JIDE汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点49.66和高点49.83进行交易。
关注JPMorgan International Dynamic ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
JIDE股票今天的价格是多少？
JPMorgan International Dynamic ETF股票今天的定价为49.83。它在49.66 - 49.83范围内交易，昨天的收盘价为48.69，交易量达到2。JIDE的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan International Dynamic ETF股票是否支付股息？
JPMorgan International Dynamic ETF目前的价值为49.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪JIDE走势。
如何购买JIDE股票？
您可以以49.83的当前价格购买JPMorgan International Dynamic ETF股票。订单通常设置在49.83或50.13附近，而2和0.34%显示市场活动。立即关注JIDE的实时图表更新。
如何投资JIDE股票？
投资JPMorgan International Dynamic ETF需要考虑年度范围45.79 - 52.91和当前价格49.83。许多人在以49.83或50.13下订单之前，会比较-5.80%和。实时查看JIDE价格图表，了解每日变化。
JPMorgan International Dynamic ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan International Dynamic ETF的最高价格是52.91。在45.79 - 52.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Dynamic ETF的绩效。
JPMorgan International Dynamic ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan International Dynamic ETF（JIDE）的最低价格为45.79。将其与当前的49.83和45.79 - 52.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JIDE股票是什么时候拆分的？
JPMorgan International Dynamic ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.69和0.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.69
- 开盘价
- 49.66
- 卖价
- 49.83
- 买价
- 50.13
- 最低价
- 49.66
- 最高价
- 49.83
- 交易量
- 2
- 日变化
- 2.34%
- 月变化
- -5.80%
- 6个月变化
- 0.06%
- 年变化
- 0.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%