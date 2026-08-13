JIDE股票今天的价格是多少？ JPMorgan International Dynamic ETF股票今天的定价为49.83。它在49.66 - 49.83范围内交易，昨天的收盘价为48.69，交易量达到2。JIDE的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan International Dynamic ETF股票是否支付股息？ JPMorgan International Dynamic ETF目前的价值为49.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪JIDE走势。

如何购买JIDE股票？ 您可以以49.83的当前价格购买JPMorgan International Dynamic ETF股票。订单通常设置在49.83或50.13附近，而2和0.34%显示市场活动。立即关注JIDE的实时图表更新。

如何投资JIDE股票？ 投资JPMorgan International Dynamic ETF需要考虑年度范围45.79 - 52.91和当前价格49.83。许多人在以49.83或50.13下订单之前，会比较-5.80%和。实时查看JIDE价格图表，了解每日变化。

JPMorgan International Dynamic ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，JPMorgan International Dynamic ETF的最高价格是52.91。在45.79 - 52.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Dynamic ETF的绩效。

JPMorgan International Dynamic ETF股票的最低价格是多少？ JPMorgan International Dynamic ETF（JIDE）的最低价格为45.79。将其与当前的49.83和45.79 - 52.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。