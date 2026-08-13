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JIDE: JPMorgan International Dynamic ETF

49.83 USD 1.14 (2.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JIDE汇率已更改2.34%。当日，交易品种以低点49.66和高点49.83进行交易。

关注JPMorgan International Dynamic ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

JIDE股票今天的价格是多少？

JPMorgan International Dynamic ETF股票今天的定价为49.83。它在49.66 - 49.83范围内交易，昨天的收盘价为48.69，交易量达到2。JIDE的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan International Dynamic ETF股票是否支付股息？

JPMorgan International Dynamic ETF目前的价值为49.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪JIDE走势。

如何购买JIDE股票？

您可以以49.83的当前价格购买JPMorgan International Dynamic ETF股票。订单通常设置在49.83或50.13附近，而2和0.34%显示市场活动。立即关注JIDE的实时图表更新。

如何投资JIDE股票？

投资JPMorgan International Dynamic ETF需要考虑年度范围45.79 - 52.91和当前价格49.83。许多人在以49.83或50.13下订单之前，会比较-5.80%和。实时查看JIDE价格图表，了解每日变化。

JPMorgan International Dynamic ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan International Dynamic ETF的最高价格是52.91。在45.79 - 52.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan International Dynamic ETF的绩效。

JPMorgan International Dynamic ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan International Dynamic ETF（JIDE）的最低价格为45.79。将其与当前的49.83和45.79 - 52.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JIDE股票是什么时候拆分的？

JPMorgan International Dynamic ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.69和0.06%中可见。

日范围
49.66 49.83
年范围
45.79 52.91
前一天收盘价
48.69
开盘价
49.66
卖价
49.83
买价
50.13
最低价
49.66
最高价
49.83
交易量
2
日变化
2.34%
月变化
-5.80%
6个月变化
0.06%
年变化
0.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%